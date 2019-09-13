Компания со швейцарским капиталом интересуется покупкой Банка Дабрабыт
Компания со швейцарским капиталом Belstockcapital Holding Limited изучает возможности покупки акций ОАО «Банк Дабрабыт». Как сообщает пресс-служба Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), этот вопрос обсуждался на встрече с иностранным инвестором и представителями банка, которая прошла 11 сентября 2019 г.
Как сообщается, заинтересованность в покупке акций белорусского банка озвучил директор и партнер компании Belstockcapital Holding Limited Даниэль Хубер.
На встрече также присутствовали представитель Национального банка Республики Беларусь и председатель правления ОАО «Банк Дабрабыт». Они рассказали о возможностях банковской структуры и процедуре покупки акций.
Как сообщили в НАИП, иностранный инвестор также интересовался возможностями ГЧП в Беларуси. «По итогам встречи иностранная компания изучит представленную информацию о возможностях покупки акций, а также реализации проектов ГЧП в Беларуси и примет решение о дальнейших намерениях», — говорится в сообщении.
ОАО «Банк Дабрабыт» (до 28 января 2019 г - ОАО «Банк Москва-Минск») является государственным банком. Основной акционер - Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.
09:07 13/09/2019
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