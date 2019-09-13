Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Компания со швейцарским капиталом интересуется покупкой Банка Дабрабыт

Компания со швейцарским капиталом Belstockcapital Holding Limited изучает возможности покупки акций ОАО «Банк Дабрабыт». Как сообщает пресс-служба Национального агентства инвестиций и приватизации (НАИП), этот вопрос обсуждался на встрече с иностранным инвестором и представителями банка, которая прошла 11 сентября 2019 г.

Как сообщается, заинтересованность в покупке акций белорусского банка озвучил директор и партнер компании Belstockcapital Holding Limited Даниэль Хубер.

На встрече также присутствовали представитель Национального банка Республики Беларусь и председатель правления ОАО «Банк Дабрабыт». Они рассказали о возможностях банковской структуры и процедуре покупки акций.

Как сообщили в НАИП, иностранный инвестор также интересовался возможностями ГЧП в Беларуси. «По итогам встречи иностранная компания изучит представленную информацию о возможностях покупки акций, а также реализации проектов ГЧП в Беларуси и примет решение о дальнейших намерениях», — говорится в сообщении.


ОАО «Банк Дабрабыт» (до 28 января 2019 г - ОАО «Банк Москва-Минск») является государственным банком. Основной акционер - Национальный банк Беларуси, которому принадлежит 99,75% акций.
ПРАЙМ-пресс
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru