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По его словам, длительное время пальма первенства была у России. Но после запрета с 1 июля поставок удобрения из РФ происходит переформатирование рынка.





Стоит отметить, что Украина является одним из крупнейших импортеров удобрений в мире. Согласно данным Государственной фискальной службы, Украина за восемь месяцев 2019 года импортировала 3,61 млн тонн удобрений на сумму 955,3 млн долларов. Экспорт украинских удобрений составил 22,8 тыс. т на 73,4 млн долларов, сообщает «АгроЮг».





По информации издания, калийных удобрений было импортировано 138,3 тыс. т на 40,9 млн долларов, фосфорных — 67,6 тыс. т на 15,9 млн долларов, азотных — 1,29 млн т на 303 млн, NPK-удобрений — 1,5 млн т на 595,5 млн. Данные по странам еще неизвестны. Но по итогам семи месяцев Беларусь лидировала по поставкам азотных и калийных удобрений. Что касается самой массовой категории — удобрений с двумя, тремя элементами (NPK), то на первом месте оставалась Россия, за ней следовали Беларусь и Польша.





По данным белорусской официальной статистики, за первое полугодие 2019 года Беларусь увеличила поставки азотных удобрений в Украину на 36,2%, до 32,7 млн долларов. Что касается смешанных удобрений, то поставки выросли на 50%, до 93,2 млн долларов.





По словам участников рынка, за август Беларусь продолжила наращивать поставки и стала лидером на украинском рынке минеральных удобрений.





Расследование против «обходчиков» санкций

Впрочем, Беларуси не стоит сильно обольщаться.





21 августа Межведомственная комиссия по международной торговле начала расследование в отношении импорта в Украину минеральных удобрений независимо от страны происхождения. Процесс инициирован по заявке компании OstChem украинского олигарха Дмитрия Фирташа, удерживаемого в Вене по запросу США. Холдинг объединяет основных производителей минеральных удобрений в Украине.





Топ-менеджер компаний Фирташа Игорь Гольченко заявил, что расследование должно выявить схемы обхода санкций Россией.





«После введения санкций на импорт минеральных удобрений поставки в Украину из России уменьшились, но в то же время заметно вырос импорт из нетипичных для производства удобрений стран — Польши, Литвы, Турции, Грузии, Болгарии», — заявил Гольченко. По его мнению, это свидетельствует о том, что РФ продолжает экспортировать в Украину удобрения, пользуясь торговыми преимуществами других стран.





Последние годы Украина постепенно вводила санкции к собственникам химпредприятий России и к самим производителям: «Еврохиму», «Уралхиму», «Акрону» и «Фосагро». В связи с этим российские производители стали принимать меры по купированию возможных потерь.





В Польше, Грузии, Латвии российские компании обзавелись активами, поэтому участники рынка не исключают, что поставки российских удобрений идут через европейские страны. В частности, по итогам первого квартала 2019 года объем поставок российских удобрений в Литву практически равен объему поставок литовских удобрений в Украину.





В конце 2018 года Украина заподозрила и Беларусь в реэкспорте российских удобрений. Однако потом ситуация нормализовалась.





Украинские аграрии опасаются, что в скором времени могут быть инициированы ограничительные меры к поставкам удобрений из Турции, Польши, Литвы, Беларуси и других стран, что спровоцирует дефицит и подорожание удобрений. Это обернется ростом цен на продовольственные товары. Поскольку удобрения составляют до 30% в себестоимости сельхозпродукции. На долю трейдерских компаний нынче приходится почти 70% поставок удобрений украинскому АПК.





— Как на самом деле развернется ситуация, предсказать сложно, — сказал TUT.BY один из участников украинского рынка. — Ограничить поставки можно. Но! Как введешь ограничения в отношении Польши или Литвы, которые в дружественном нам Евросоюзе? Или против друзей из Беларуси? Хотя прецеденты были. Оставлять монополию Фирташа тоже рискованно. Импорт все же ослабляет монополию. Нельзя допустить и роста цен на продовольствие. Со стороны не очень красиво смотрится, что санкции, по сути, не работают. Российские удобрения продолжают поступать в Украину. Поэтому имеется клубок вопросов, из которого безболезненно вытянуть ни одну ниточку не получается.



