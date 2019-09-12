Топ-5 самых популярных у россиян белорусских продуктов

На первом месте — белорусские сыры. Мягких, полутвердых, твердых, плавленых, различных по степени жирности - в прошлом году их было продано в Россию на 667 млн долларов. И поставки их растут. За полгода белорусские молокозаводы отправили соседям сыров на 389 млн долларов, доля этого продукта в экспорте в Россию достигла 18,9%.





Сегодня в Беларуси производится две-три сотни видов сыров. Масштабная модернизация молокозаводов позволяет изготавливать любой вид этой продукции — от привычного костромского и пошехонского до мягких сыров (моцареллы, рикотты), сыров с различными видами плесени и твердых типа пармезан, созревающих от полугода до двух лет.





Вторым по популярности продуктом из Беларуси на российском рынке стало сливочное масло. В прошлом году предприятия заработали на нем 246 млн долларов экспортной выручки, за 6 месяцев 2019-го — 176 миллионов. Доля этого продукта в белорусском экспорте растет: с прошлогодних 5,9% до нынешних 8,6.





Третье место стабильно удерживает мясо птицы, на которое приходится 5,3% белорусского продовольственного экспорта. Тушки, разделка, полуфабрикаты и колбасы из птицы принесли белорусским предприятиям в 2018-м 220 млн долларов, за 6 месяцев 2019-го — 106 млн. Белорусская курятина завоевала своего покупателя натуральным вкусом и стабильно высоким качеством.





На четвертом месте — обычное жидкое молоко и сливки. 170 млн долларов выручки и доля в экспорте — 4,1% за 2018 год. Белорусское молоко покупатели ценят прежде всего за натуральность, нередко подкрепляя свое мнение отзывами на сайтах предприятий: «Вкус как у деревенского».





Пятое место у йогуртов, их доля в поставках поднялась с 3,7% до 4,3. За 6 месяцев белорусские предприятия продали их на 88 млн долларов. В почете у покупателей как обычные йогурты, так и более дорогие, с натуральными наполнителями, содержащими кусочки фруктов.





Спрос на рынке постоянно колеблется, выводя на первые позиции одни продукты и отодвигая другие. Так, к примеру, произошло еще с одним товаром белорусского продовольственного экспорта — рыбой. В прошлом году она замыкала пятерку лидеров, а по итогам первого полугодия 2019-го оказалась на 6-м месте.





В ближайшие годы, считает Алексей Богданов, стоит ждать повышения спроса на говядину. Ее потребление в Союзном государстве будет расти, это мировой тренд. Введение Россией ограничений на поставки говядины на кости, повлиявшее на снижение белорусского продовольственного экспорта в первом полугодии 2019-го на 0,6 процента, подтолкнуло мясокомбинаты перестраивать свою работу — переходить на обвалку туш и поставки чистого мяса. Стоит ожидать также повышения спроса на баранину, козий и овечий сыр.





— Хорошо, что мы есть друг у друга и способны дополнять и умножать наши экономики, в том числе обеспечивая продовольственную безопасность. Мы и дальше планируем увеличивать товарооборот, который неизменно растет на протяжении ряда лет, — отметил Алексей Богданов. — Порой возникают сложные ситуации, но мы с российскими коллегами работаем над общими вопросами, которые касаются единой аграрной политики, вырабатываемой в Союзном государстве, а также совершенствуем систему беспрепятственного перемещения товаров агропромышленного комплекса между нашими государствами.