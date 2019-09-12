То же самое с другими моделями. Приобрести Geely Emgrand X7 у беларуских официальных дилеров дешевле чем за 31 тысячу беларуских рублей не получится. А в Москве такое авто стоит от 650 тысяч рублей (это 20 800 беларуских). Как так?





По информации сайта “Ежедневник” , Беларусь поставляет в Россию всё больше легковых машин. Но средняя цена на Geely падает: в прошлом году она составляла 13 тысяч 396 долларов, а в этом снизилась до $8966 за одну машину. Почему россиянам беларуские авто достаются дешевле, чем беларусам? И не настало ли время беларусам ехать за беларускими авто в Россию?





“Это нереальная сумма”

В Смоленске дилерского центра Geely нет. Ближайший российский город, где белорус может приобрести это китайское авто беларуской сборки, это Брянск.





Geely здесь действительно дешевле, чем в Беларуси. Но таких скидок, как в Москве, нет.





“Клиенты, которые покупали машины в декабре, говорили, что на 100 тысяч у нас дешевле, чем в Беларуси, — рассказывает Еврорадио сотрудник брянского автосалона Geely. — Вообще, мы не отслеживаем цены по Беларуси. Насчёт Смоленска знаю, что там планировали открывать центр, но люди буквально неделю назад к нам приезжали, рассказали, что пока ничего не работает”.





Скидка на Geely в России может быть акционной, связанной с покупкой авто в кредит или с trade-in, когда вы асдаёте старый автомобиль в счёт нового. Максимум, на что могут рассчитывать белорусы при покупке машины в Брянске, это trade-in. Но в брянском дилерском центре добавляют, что даже при всех скидках модель Geely Emgrand X7 вообще не может стоить 650 тысяч рублей:





“Это нереальная сумма. Скорее всего, цена указана без учёта НДС [налог на добавленную стоимость. — Еврорадио]. Когда будете оформлять автомобиль, вас попросят оплатить НДС, поэтому на более чем 900 тысяч российских вы и выйдете. Есть дилеры, которые таким грешат: указывают цены с учётом всех скидок, но без НДС, поэтому получаются низкие цены”.





Не для граждан Беларуси

Приобрести Geely Emgrand X7 за 650 тысяч действительно возможно. Точнее, было возможно — по акции официального дилера Geely в Москве “Мас Моторс”. Она продолжалась до 26 августа и… не распространялась на граждан Беларуси.





“Низкая цена указана с учётом максимальной скидки, кредита и государственной программы, — объясняют в “Мас Моторс”. — К сожалению, на ваш регион скидка не распространяется. И приобрести машину вы сможете только за наличные и за полную сумму”.









Так получится ли сэкономить деньги? Полная стоимость Geely Atlas в базовой комплектации в московском автосалоне — 974 тысячи 990 российских рублей, или чуть больше 31 тысячи беларуских. Аналогичная машина у беларуских дилеров Geely обойдётся в 35 тысяч 200 беларуских рублей. То есть экономия есть. Но россиянам такой же базовый Atlas обойдётся дешевле ещё на 120 тысяч рублей (около 3800 беларуских). Нет в жизни справедливости!





“Но, если приобретаете машину за наличные, мы оплачиваем проезд до Москвы, на обратную дорогу заправляем полный бак, — утешают нас в московском автосалоне. — Обслуживать машину вы сможете у любого дилера на территории Беларуси”.





“Наших клиентов мы не ограничиваем”

Почему беларуские автосалоны не могут предложить беларусам такие же существенные скидки?





“Как представитель дилерского центра на данный вопрос не могу ответить, — рассказали в одном из дилерских центров Geely. — Мы приобретаем автомобили у дистрибьютора [завод “БелДжи” под Борисовом. — Еврорадио] по определённой цене. Эти автомобили мы продаём на территории Беларуси”.





Возможно, российским дилерам белорусские автомобили достаются дешевле? Ответ на этот вопрос в дилерском центре советуют искать на заводе.





— Законодательство России отличается от беларуского. Соответственно, дилеры могут формировать цены на свой взгляд и сами регулируют скидки. Поэтому о их ценах ничего сказать не можем, — отвечают Еврорадио на “БелДжи”. — У нас есть централизованные скидки и нецентрализованные, когда дилер может с банком или лизинговой компанией заключать договоры. Мы не ограничиваем.





Где покупать машину, решать вам, но есть ли смысл ехать и терять время? Тем более нет гарантии в работе российских дилеров. Наших дилеров мы контролируем и можем на них повлиять.





— Смысл в деньгах.





— Вам нужно будет потерять время, приехать, оформлять документы, растаможку. Если эта разница для вас существенна, наших клиентов мы не ограничиваем.