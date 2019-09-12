В Витебске выставлены на торги четыре вертолета Ми-2
В Витебске выставлены на аукцион четыре вертолета Ми-2 возрастом более 30 лет. Об этом сообщили БелТА в Витебском областном центре маркетинга, который организует торги.
Вертолеты принадлежат УП «Авиакомпания «Орша Эйр». Это предприятие по оказанию услуг было создано шесть лет назад на базе Оршанского авиаремонтного завода для демонстрационных полетов и решения других производственных задач. Сейчас собственник его ликвидирует.
Произведены данные воздушные суда были в 1984 и 1986 годах. Два вертолета находятся на Московском авиационно-ремонтнм заводе ДОСААФ — там был проведен их капремонт и техобслуживание. Еще два борта стоят на аэродроме в поселке Болбасово под Оршей, где они приписаны. В реестрах гражданских, государственных и экспериментальных воздушных судов все вертолеты не зарегистрированы.
Техническое состояние и готовность к полетам у бортов разная, поэтому стоят они тоже по-разному. На один установлена начальная цена в 424 тысячи рублей, на два — 69 тысяч и на последний — 42 тысячи. Торги будут проходить с шагом в 5%.
Победитель аукциона должен будет оплатить затраты организатора торгов в течение 5 дней, за 10 дней подписать договор купли-продажи и за следующие 10 дней расплатиться с продавцом.
20:07 12/09/2019
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