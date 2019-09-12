В Витебске выставлены на торги четыре вертолета Ми-2

Вертолеты принадлежат УП «Авиакомпания «Орша Эйр». Это предприятие по оказанию услуг было создано шесть лет назад на базе Оршанского авиаремонтного завода для демонстрационных полетов и решения других производственных задач. Сейчас собственник его ликвидирует.





Произведены данные воздушные суда были в 1984 и 1986 годах. Два вертолета находятся на Московском авиационно-ремонтнм заводе ДОСААФ — там был проведен их капремонт и техобслуживание. Еще два борта стоят на аэродроме в поселке Болбасово под Оршей, где они приписаны. В реестрах гражданских, государственных и экспериментальных воздушных судов все вертолеты не зарегистрированы.









Техническое состояние и готовность к полетам у бортов разная, поэтому стоят они тоже по-разному. На один установлена начальная цена в 424 тысячи рублей, на два — 69 тысяч и на последний — 42 тысячи. Торги будут проходить с шагом в 5%.





Победитель аукциона должен будет оплатить затраты организатора торгов в течение 5 дней, за 10 дней подписать договор купли-продажи и за следующие 10 дней расплатиться с продавцом.



