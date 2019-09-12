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Google выплатит почти 1 млрд евро во Франции по делу о неуплате налогов

Google и власти Франции заключили досудебное соглашение по делу о неуплате налогов.

В рамках соглашения Google выплатит неуплаченные налоги на сумму 465 миллионов евро, а также заплатит штраф в 500 миллионов евро, сообщает Le Monde.

Дело в отношении Google было возбуждено французской прокуратурой в 2015 году.


Европейский офис Google зарегистрирован в Ирландии. Google воспользовался лазейкой в законодательстве, позволяющей платить большую часть налогов в Ирландии, хотя компания работает и получает прибыль во всей Европе.
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