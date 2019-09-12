В рамках соглашения Google выплатит неуплаченные налоги на сумму 465 миллионов евро, а также заплатит штраф в 500 миллионов евро, сообщает Le Monde





Дело в отношении Google было возбуждено французской прокуратурой в 2015 году.









Европейский офис Google зарегистрирован в Ирландии. Google воспользовался лазейкой в законодательстве, позволяющей платить большую часть налогов в Ирландии, хотя компания работает и получает прибыль во всей Европе.