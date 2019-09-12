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Следующий пошел: Казахстан готовит документы для поставок нефти в Беларусь

Казахстан готовит документы и рассчитывает в скором времени выйти на внутригосударственные процедуры, необходимые для начала экспорта нефти и нефтепродуктов в Беларусь и Кыргызстан, рассказал РИА Новости заместитель министра энергетики Казахстана Асет Магауов.


"В принципе, мы первый драфт уже подготовили, остались нюансы по тому, как регулировать эти поставки, в ближайшее время мы уже должны на внутригосударственные процедуры выходить", – отметил Асет Магауов.

В июне министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что Беларусь и Кыргызстан изъявили желание, чтобы Казахстан поставлял нефть и нефтепродукты, но Казахстан выдвинула "свои жесткие условия", что поставки не начнутся "без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта этой продукции".

Также пока открытым остается вопрос количества поставляемого сырья в Беларусь, пишет sputnik.by


Еще в мае на встрече с уже экс-послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым Лукашенко говорил, что хотел бы активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана.

Также в последнее время Лукашенко неоднократно говорил о необходимости поиска альтернативных России поставок нефти.

В предудущие годы в Беларусь пыталась покупать нефть в Венесуэле и Азербайджане, но это оказалось невыгодно.
"Белорусский партизан"
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