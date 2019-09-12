



"В принципе, мы первый драфт уже подготовили, остались нюансы по тому, как регулировать эти поставки, в ближайшее время мы уже должны на внутригосударственные процедуры выходить", – отметил Асет Магауов.





В июне министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев рассказал, что Беларусь и Кыргызстан изъявили желание, чтобы Казахстан поставлял нефть и нефтепродукты, но Казахстан выдвинула "свои жесткие условия", что поставки не начнутся "без подписания соответствующего соглашения о невозможности реэкспорта этой продукции".





Также пока открытым остается вопрос количества поставляемого сырья в Беларусь, пишет sputnik.by









Еще в мае на встрече с уже экс-послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым Лукашенко говорил, что хотел бы активизировать переговоры по поставкам нефти из Казахстана.





Также в последнее время Лукашенко неоднократно говорил о необходимости поиска альтернативных России поставок нефти.





В предудущие годы в Беларусь пыталась покупать нефть в Венесуэле и Азербайджане, но это оказалось невыгодно.



