



На обслуживание госдолга в 2020 году из бюджета запланировано направить 2,9 млрд рублей. При этом расходы на обслуживание внешнего госдолга составят $1,032 млрд, внутреннего — 549,5 млн рублей.





Погашение госдолга составит 5,9 млрд рублей, в том числе внешнего — 3,7 млрд рублей, внутреннего — 2,2 млрд рублей.





При этом в 2020 году Минфин планирует провести несвязанные заимствования на общую сумму почти $2 млрд (4 377,2 млн рублей).









От размещения государственных облигаций на внешних финансовых рынках планируется привлечь $1,4 млрд. На внутреннем финансовом рынке Минфин намерен позаимствовать $600 млн.