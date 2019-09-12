Жизнь взаймы: на погашение и обслуживание госдолга в 2020 году уйдет почти $9 млрд
Такой вывод можно сделать из пояснительной записки Минфина к проекту бюджета на 2020 год.
На обслуживание госдолга в 2020 году из бюджета запланировано направить 2,9 млрд рублей. При этом расходы на обслуживание внешнего госдолга составят $1,032 млрд, внутреннего — 549,5 млн рублей.
Погашение госдолга составит 5,9 млрд рублей, в том числе внешнего — 3,7 млрд рублей, внутреннего — 2,2 млрд рублей.
При этом в 2020 году Минфин планирует провести несвязанные заимствования на общую сумму почти $2 млрд (4 377,2 млн рублей).
От размещения государственных облигаций на внешних финансовых рынках планируется привлечь $1,4 млрд. На внутреннем финансовом рынке Минфин намерен позаимствовать $600 млн.
Источник: officelife
15:29 12/09/2019
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