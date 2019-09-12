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Жизнь взаймы: на погашение и обслуживание госдолга в 2020 году уйдет почти $9 млрд

Такой вывод можно сделать из пояснительной записки Минфина к проекту бюджета на 2020 год.


На обслуживание госдолга в 2020 году из бюджета запланировано направить 2,9 млрд рублей. При этом расходы на обслуживание внешнего госдолга составят $1,032 млрд, внутреннего  — 549,5 млн рублей.

Погашение госдолга составит 5,9 млрд рублей, в том числе внешнего — 3,7 млрд рублей, внутреннего — 2,2 млрд рублей.

При этом в 2020 году Минфин планирует провести несвязанные заимствования на общую сумму почти $2 млрд (4 377,2 млн рублей). 


От размещения государственных облигаций на внешних финансовых рынках планируется привлечь $1,4 млрд. На внутреннем финансовом рынке Минфин намерен позаимствовать $600 млн.
Источник: officelife
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