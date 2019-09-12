Белорусский рубль нокаутировал конкурентов - уже третий раз подряд

Евро и доллар дешевеют одновременно уже пятый раз подряд.





Курс доллара упал на 0,0096 рубля до 2,0749 BYN/USD. Это минимальный уровень за последние 16 дней. Падение американской валюты идёт уже седьмые торги подряд. За это время в общей сумме его курс обвалился уже на 0,0441 BYN и оказался на 0,0231 BYN ниже уровня начала сентября.





Курс евро обвалился на 0,0139 BYN до 2,2857 BYN/EUR до минимума почти за три недели. Европейская валюта подешевела уже пятый раз подряд. Суммарно за это время её курс просел на 0,0436 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0063 BYN до 3,1817 BYN/100 RUB. Рубль РФ дешевеет уже третий день подряд и оказывается на минимуме за 9 дней.









Россия

Сегодня Центробанк России седьмой раз подряд понизит официальный курс доллара на завтра, т. к. на Московской бирже к 11:30 средневзвешенный курс доллара упал на 24 копейки до 65,1909 российских рублей. Курс евро в этот же момент снизился на 33 копейки до 71,89 российских рублей.





Российский рубль существенно укрепился с начала месяца. Так, официальный курс доллара обвалился на 1,30 рубля, а официальный курс евро упал на 1,49 рубля.