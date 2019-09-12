Ну и цены! Посмотрите на общественный туалет, который продают аж за $16000!
На площадке единой системы электронных торгов появился новый лот – предлагают купить бывший общественный туалет. За него просят 32 800 рублей (почти 16 000 долларов).
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Продавец пишет, что это «здание неустановленного назначения» расположено в парке возле улицы Лилии Карастояновой. Площадь туалета – 44,2 «квадрата». Находится на земельном участке площадью 0,0137 га.
Туалет, конечно, не в лучшем состоянии. Но говорят, что покупателю не обязательно реставрировать постройку.
Realt.by пишет, что сейчас администрация района принимает решение о реконструкции самого парка, а также в отношении старого туалета. Скорее всего, его пустят под снос, а будущему владельцу выделят еще немного территории для возведения нового общественного туалета (либо не туалета).
Источник: citydog.by
12:03 12/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».