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Ну и цены! Посмотрите на общественный туалет, который продают аж за $16000!

На площадке единой системы электронных торгов появился новый лот – предлагают купить бывший общественный туалет. За него просят 32 800 рублей (почти 16 000 долларов).
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Продавец пишет, что это «здание неустановленного назначения» расположено в парке возле улицы Лилии Карастояновой. Площадь туалета – 44,2 «квадрата». Находится на земельном участке площадью 0,0137 га.

Туалет, конечно, не в лучшем состоянии. Но говорят, что покупателю не обязательно реставрировать постройку. 

Realt.by пишет, что сейчас администрация района принимает решение о реконструкции самого парка, а также в отношении старого туалета. Скорее всего, его пустят под снос, а будущему владельцу выделят еще немного территории для возведения нового общественного туалета (либо не туалета).
Источник: citydog.by
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