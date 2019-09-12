Продавец пишет, что это «здание неустановленного назначения» расположено в парке возле улицы Лилии Карастояновой. Площадь туалета – 44,2 «квадрата». Находится на земельном участке площадью 0,0137 га.





Туалет, конечно, не в лучшем состоянии. Но говорят, что покупателю не обязательно реставрировать постройку.





Realt.by пишет, что сейчас администрация района принимает решение о реконструкции самого парка, а также в отношении старого туалета. Скорее всего, его пустят под снос, а будущему владельцу выделят еще немного территории для возведения нового общественного туалета (либо не туалета).