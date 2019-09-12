Беларусь и реформа госпредприятий: зуб болит давно, а лечить страшно

Не убеждает и, казалось бы, "убийственный" аргумент: реструктуризация госпредприятий (то есть, даже не приватизация, чего власти опасаются больше всего) будет стоить в несколько раз дешевле, чем их господдержка.





Международные организации давно пытаются убедить руководство Беларуси, что реформа госсектора неизбежна и лучше управляемые реформы, чем стихийная трансформация.









Стагнация без реформ неизбежна

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси Алекс Кремер в видеообращении на сайте банка в августе попытался еще раз убедить в этом белорусские власти.





Он обратил внимание, что прежние источники, обеспечивавшие экономический рост в стране и помогавшие быстрому повышению уровня жизни населения (а это — заимствования из-за рубежа, благоприятная ценовая конъюнктура на сырьевые товары, быстрый экономический рост в соседней России), себя исчерпали.





Более того, как отметил директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик во время презентации макроэкономического прогноза для Беларуси на организованной Исследовательским центром ИПМ встрече с журналистами 3 сентября, белорусскую экономику в ближайшее время ожидает очень медленный рост, а при любых дополнительных внешних шоках экономика уйдет в отрицательную зону роста.





Если мировая экономика впадет в рецессию, темпы роста ВВП Беларуси могут замедлиться до 0,7% в 2020 году и до минус 0,5% в 2021 году.





В этой связи А. Кремер заметил, что глобальная рецессия — один из важнейших рисков для Беларуси. Она скажется негативно не только на экспорте Беларуси, но и на возможности привлекать ресурсы, так как во времена рецессии международные кредиторы выводят свои средства в более надежные активы — золото, финансовые бумаги развитых стран.





Между тем, возможности ужесточения денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики в Беларуси сейчас ограничены, поскольку эти меры были реализованы в 2015-2016 годах. Стимулировать же экономический рост путем роста заработных плат, как показал предыдущий опыт, опасно.





А. Кремер отметил, что любая экономика, подобная белорусской, в которой больше тратят, чем зарабатывают, проходит через три этапа. Сначала — через длинный этап стагнации, после чего она становится уязвимой к образовавшейся задолженности. Третья стадия — финансовый кризис.





Сейчас Беларусь как раз и оказалась у этой опасной черты – всего в шаге от финансового кризиса. Сможет ли она удержаться и не переступить опасную черту?





Госсектор тянет экономику вниз

Эксперты давно говорят, что основная проблема белорусской экономики — неэффективность громадного сектора госпредприятий, в котором работает почти половина населения страны. Чистая прибыль сектора белорусских госпредприятий снизилась с 5,3% ВВП в 2013 году до 1,5% ВВП в 2018 году, а количество убыточных госпредприятий за это время выросло с 7,7% до 12,9%.









На 1 июля 2019 года суммарная задолженность промышленных предприятий Беларуси составила 63,463 млрд. рублей (30,07 млрд. долларов), в том числе, просроченная – 4,701 млрд. рублей (2,227 млрд. долларов). Это — более половины (50,3%) от всего объема долгов реального сектора Беларуси.





Очевидно, что с неэффективным госсектором надо что-то делать.

Всемирный банк подготовил свои предложения по решению этой проблемы. Он не предлагает «все приватизировать или все ликвидировать».





По словам А. Кремера, в Беларуси сейчас нужно классифицировать все госпредприятия исходя из потенциала их «живучести».





То есть разделить их на группы. Одна группа – нормально работающие предприятия, вторая — те, которые достаточно быстро могут пройти финансовую реструктуризацию, третья — те, у которых нет будущего и их придется ликвидировать, четвертая — те, которые имеют будущее в случае их приватизации.





Такую классификацию госпредприятий должен обязательно провести объективный независимый субъект, иначе это не даст результата.





По словам А. Кремера, если в Беларуси такой подход классификации госпредприятий получит политическую поддержку, провести эту работу будет несложно. «Есть огромное количество различных вариантов, подходов и институциональных механизмов, которые могли бы быть в этом случае задействованы», — отметил Кремер, отвечая на вопрос обозревателя БЕЛРЫНКА.





Реформа стоит дешевле, чем господдержка

Белорусские власти не решаются приступить к реформе предприятий госсектора, опасаясь шлейфа сопутствующих реформе социальных проблем. Ведь именно госпредприятия в Беларуси сегодня выполняют, по сути, функцию социальной защиты государства.





Реформа же приведет к тому, что на госпредприятиях сократится количество занятых, что может привести к социальным протестам.





Чтобы смягчить эту проблему, потребуются деньги на программы социальной поддержки безработного населения.





Между тем, Всемирный банк считает, что в Беларуси масштаб расширенных программ социальной поддержки не потребует от правительства чересчур больших финансовых «жертв».





Согласно оценкам МВФ, сейчас размер бюджетной поддержки белорусским госпредприятиям составляет около 3,5% ВВП (в 2015 году он достигал 9,5% ВВП).





«Мы подсчитали, что расходы бюджета, связанные с расширением и укреплением программ социальной защиты будут в несколько раз ниже, чем расходы на поддержку государственных предприятий», — отметил А. Кремер.





Что же касается расходов на пособия по безработице, то в Беларуси они сейчас составляют 0,006% от ВВП, а расходы на адресную социальную помощь — 0,02% ВВП.





Между тем, по оценкам Всемирного банка, расходы на социальную помощь в Беларуси можно увеличить в 5 раз. «И это будет правильный и эффективный подход, позволяющий защитить малоимущие, уязвимые слои населения», — отметил А. Кремер.





В свою очередь модель расширенной социальной помощи в Беларуси на теплоснабжение будет стоить, по оценкам ВБ, всего лишь одну десятитысячную ВВП.





Расширение программ социальной помощи в Беларуси будет «куда эффективнее, чем искусственно сохранять занятость на госпредприятиях», — подчеркнул А. Кремер.









Он уверен, что тот факт, что сейчас госпредприятия обеспечивают соцзащиту в Беларуси, это также аргумент в пользу реструктуризации.





«Когда перед организацией стоят разные цели, собственнику гораздо сложнее обеспечить эффективность ее работы. Если же государство берет на себя финансирование оказания социальных услуг, то гораздо прозрачнее это делать через стандартные каналы», — отмечает А. Кремер.





Отвечая 3 сентября на вопросы журналистов о результативности реформ для Беларуси, А. Кремер подчеркнул, что их успех будет зависеть от того, какие реформы в стране будут реализованы и какие объемы финансирования будут ей доступны в период реализации реформ. Он напомнил, что есть организации, которые оказывают странам финансовую помощь для компенсации издержек в переходный период – МФВ, Евразийский фонд и Всемирный банк.





«Мы уверены в том, что в период реализации реформ при внедрении расширенных программ социальной помощи, которые доступны для страны, ни одна белорусская семья не должна столкнуться с проблемой бедности. Тем более, что реформы могут быть реализованы более эффективно, чем в других странах при таком качестве администрирования», — заявил А. Кремер.





Он обратил внимание, что Беларусь находится в более выгодной позиции для проведения таких реформ, чем страны бывшего соцблока в начале девяностых.





По его словам, у Беларуси есть надежные и хорошо функционирующие институты, чего ранее не было во многих странах, страна окружена стабильными торговыми партнерами, чего также не было в начале девяностых.





К тому же, как показывает опыт других стран, «негативные моменты реформ носят временный характер, а позитивные длятся десятилетиями», — отметил А. Кремер. А вот затягивание решения проблем «генерирует лишь дополнительные риски», добавил он.





Вторая дорожная карта реформ белорусского правительства и ВБ

С января 2019 года правительство Беларуси и Всемирный банк работают над дорожной картой реформ. Завершить эту работу планируется, как заявлял министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой, в четвертом квартале 2019 года.





Отвечая на вопрос, будет ли на самом подписана дорожная карта реформ до конца 2019 года, А. Кремер сказал, что не знает, когда закончится обсуждение этой дорожной карты.





В то же время он отметил, что сейчас Всемирный банк обсуждает с властями Беларуси целый ряд тем, которые были табу и вообще не поднимались два года назад. «Мы видим очень высокий уровень заинтересованности и участия как на техническом, так и на высшем уровне органов управления», — сказал А. Кремер.





При этом он подчеркнул, что в стрессовой ситуации и ситуации уязвимости «сроки реализации реформ столь же важны, как и то, что делать». «Я уже говорил ранее: когда зуб болит и избегаешь визита к зубному врачу, то такое затягивание не решает проблем», — подчеркнул А. Кремер.





Белорусские власти по-прежнему надеются на Россию?

Подготовленный Исследовательским центром ИПМ базовый сценарий развития экономики Беларуси, предполагающий рост ВВП на уровне 1,5% в 2020 году с уходом вниз, к 0% в районе 2021 года, основывается на том, что Россия не компенсирует Беларуси потери от налогового маневра. При этом с 2020 года Беларусь не будет получать доходы от перетаможки 6 млн. тонн российской нефти





Между тем, по оценкам Нацбанка Беларуси, потери от налогового маневра в течение нескольких лет будут снижать потенциальные темпы роста ВВП страны на 0,3 процентных пункта в год.





Может быть, во избежание этого сценария правительство Беларуси по-прежнему уповает на помощь Москвы, как то: более дешевые цены на энергоносители, компенсация потерь от налогового маневра и т. д, но не на реформы?









Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой в начале сентября сообщил журналистам, что президенты Беларуси и РФ 8 декабря подпишут программу действий по интеграции и ряд соглашений.





«Президенты должны подписать программу и пакет дорожных карт, а также ряд соглашений, которые решают для нас чувствительные вопросы. В первую очередь по газу. Это будет президентский пакет», — цитирует Д. Крутого госагентство БелТА.





А. Кремер напомнил, что и ранее Беларусь имела ресурсы, однако не направляла их на проведение реформ, что и привело к существующим экономическим проблемам. Повторится ли эта ситуация снова?





«Есть хорошая поговорка, в русском можно найти эквивалент – цыплят по осени считают», — сказал А. Кремер, отвечая на вопрос обозревателя БЕЛРЫНКА.