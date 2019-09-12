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Самое крупное банкротство в стране близится к финишу

Торги по продаже имущественного комплекса ОАО «Мотовело», оцененного в 89 млн рублей, состоятся 17 октября.

Самое крупное банкротство в стране близится к финишу
Об этом Office Life cообщила антикризисный управляющий, директор компании «Антикризисное управление» Ольга Рачко.

Кризис-менеджер отказалась назвать имя оценщика ОАО «Мотовело», уточнив лишь, что это государственная организация. Организатором торгов выступит Институт недвижимости и оценки.

Напомним, имущественный комплекс «Мотовело», выставляемый на продажу, находится на Партизанском проспекте, площадь земельного участка — 27,6 га.

Основное условие продажи — имущественный комплекс реализуется без изменения целевого назначения.


По словам антикризисного управляющего, после проведения анализа финансового состояния предприятия был разработан план ликвидации на основании того, что единственным видом деятельности, который вело «Мотовело», было сдачу в аренду площадей. 

Цель банкротства — рассчитаться с кредиторами, сохранив производственный комплекс. В реестре кредиторов включены долги предприятия на сумму более 108 млн рублей. Основные кредиторы — банки.
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