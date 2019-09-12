Вы в это верите? Официально в Беларуси меньше 12 тысяч безработных

Минтруда считает исключительно стоящих на учете безработных, поэтому их официальное количество отличается от фактического.





По данным Минтруда, на 1 сентября уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% - за год он снизился на 0,1%.





Меньше всего официальных безработных в Минске - 0,1%, больше всего - в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях (0,4%). В целом на учете стоят 11,9 тысяч человек - на 26,6% меньше, чем год назад.





Коэффициент напряженности на рынке труда, то есть количество безработных на одну вакансию, в начале осени составил 0,1. В Минске на одного безработного приходится и вовсе 20 вакансий.





За январь-август за содействием в трудоустройстве обратились 128,6 тысяч человек, из них на учет в качестве безработных были поставлены 64,5 тысяч.



