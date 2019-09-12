Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вы в это верите? Официально в Беларуси меньше 12 тысяч безработных

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 сентября в Беларуси составил 0,3%, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

Минтруда считает исключительно стоящих на учете безработных, поэтому их официальное количество отличается от фактического.

По данным Минтруда, на 1 сентября уровень зарегистрированной безработицы составил 0,3% - за год он снизился на 0,1%.

Меньше всего официальных безработных в Минске - 0,1%, больше всего - в Брестской, Витебской, Гродненской и Могилевской областях (0,4%). В целом на учете стоят 11,9 тысяч человек - на 26,6% меньше, чем год назад.

Коэффициент напряженности на рынке труда, то есть количество безработных на одну вакансию, в начале осени составил 0,1. В Минске на одного безработного приходится и вовсе 20 вакансий.

За январь-август за содействием в трудоустройстве обратились 128,6 тысяч человек, из них на учет в качестве безработных были поставлены 64,5 тысяч.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия


Блоги
Игорь Драко
Граждане, подайте подпись бывшим бойкотчикам
Павел Севярынец
Школа, дзеці і чэрці
Анатолий Лебедько
«#Бурбалкi» – о новых школьных поборах и...
Павел Знавец
Про Лукашенко и арбузы. Мой ответ Артемию...
Дзяніс Кобрусеў
Право на город или вся власть Советам


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru