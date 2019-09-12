Проекты указов об ипотеке и строительных сбережениях в ближайшее время будут направлены главе государства на рассмотрение, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.





"Оба проекта указа уже готовы, и в ближайшее время будем их вносить на рассмотрение главе государства",- сказал Кухарев в интервью газете "Республика".





Вице-премьер напомнил, что в Беларуси законодательство об ипотеке уже существует. "В проекте указа мы отразили практику, наработанную в стране, а также опыт других стран в ипотечном строительстве. Постарались скорректировать те шероховатости, которые не давали в полной мере вовлекать широкие слои населения в ипотеку. Прошло согласование со всеми заинтересованными, в том числе с банками", - рассказал он.





Говоря о системе строительных сбережений, Кухарев отметил, что в проекте указа прописан четкий механизм, как граждане могут накапливать средства на строительство жилья.





Гражданин вносит определенную сумму на специальный счет, который открывает ему банк, и таким образом оплачивает часть стоимости жилья. Банк начисляет процент, и плюс государство выдает определенную стимулирующую премию. И дальше банк выдает на строительство недостающую сумму. Человек уже будет реально участвовать в строительстве", - пояснил вице-премьер.









Он подчеркнул, что по стройсбережениям проведена работа с банками и финансовые институты готовы работать по такой схеме. "Причем не только самые крупные. Любой банк, если увидит свою заинтересованность, сможет участвовать в этой работе", - заявил вице-премьер.





Как сообщалось, премьер-министр Беларуси Сергей Румас, представляя в конце прошлого года программу действий правительства до 2020 года, заявил, что ипотечное кредитование и механизм строительных сбережений должны заработать до 2020 года.





Вместе с тем, в феврале текущего года министр экономики Дмитрий Крутой заявил, что ипотека в республике заработает не ранее 2021 года. По его словам, ключевым моментом станет обеспечение приемлемых макроэкономических параметров в 2019 и 2020 годах. "И может быть, с 2021 года мы уже ипотеку будем запускать на полноценной основе в Беларуси", - добавил Крутой.



