ГКИ продаст через биржу конфискованные акции 5 банков

К продаже предлагаются миноритарные пакеты акций Банка БелВЭБ, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, Приорбанка и Беларусбанка. Также будут предложены акции ОАО "Белэлектромонтаж", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "ПТО Медтехника".





Для участия в торгах необходимо в срок до 8 октября 2019 года предоставить на биржу заявку на участие в аукционе и до 11 октября задаток на счет ГКИ.



