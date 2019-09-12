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ГКИ продаст через биржу конфискованные акции 5 банков

Госкомитет по имуществу (ГКИ) Беларуси 18 октября 2019 года намерен продать на биржевом аукционе конфискованные акции пяти белорусских банков и четырех предприятий.

К продаже предлагаются миноритарные пакеты акций Банка БелВЭБ, Белинвестбанка, БПС-Сбербанка, Приорбанка и Беларусбанка. Также будут предложены акции  ОАО "Белэлектромонтаж", ОАО "Гомельская мебельная фабрика "Прогресс", ОАО "Красный Октябрь", ОАО "ПТО Медтехника".

Для участия в торгах необходимо в срок до 8 октября 2019 года предоставить на биржу заявку на участие в аукционе и до 11 октября задаток на счет ГКИ.
Интерфакс
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