Apple теперь стоит больше триллиона долларов
Рыночная капитализация американской компании Apple в среду вновь превысила один триллион долларов после презентации новых смартфонов iPhone и другой техники.
Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, размещаемые на сайте электронной биржи NASDAQ.
К вечеру среды капитализация Apple составляла $1 трлн 10 млрд 443 млн. Стоимость акций компании со штаб-квартирой в Купертино (штат Калифорния) на момент закрытия торгов достигла $223,6 за штуку, увеличившись на 3,18% по сравнению с показателями предыдущего дня.
Осенью прошлого года Apple стала первой американской компанией, чья рыночная капитализация превысила $1 трлн. Позднее она снизилась и в последние месяцы колебалась в районе $950 млрд.
Во вторник Apple представила новые модели iPhone, планшета iPad и часов Apple Watch.
07:32 12/09/2019
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