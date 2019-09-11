В настоящее время цементная промышленность Беларуси представлена тремя заводами: «Красносельскстройматериалы», «Белорусский цементный завод» и «Кричевцементношифер» (все они входят в состав холдинга «Белорусская цементная компания»). В 2012—2013 годах на этих заводах реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили ввести в строй современные линии по производству цемента сухим способом суммарной годовой мощностью 5,4 млн тонн. На модернизацию трех предприятий было затрачено около 1,1 млрд долларов.

Ввод в эксплуатацию и освоение новых энергоэффективных мощностей позволили обновить основные фонды, увеличить производительность труда, снизить энергоемкость производства, увеличить объемы экспорта цемента.

За счет реализации комплекса мероприятий по снижению производственных затрат почти вдвое уменьшилась себестоимость цемента, отметили в КГК.

При этом финансовое положение цементных заводов оставляло желать лучшего. Поэтому власти вынуждены оказывать меры господдержки трем предприятиям.

В частности, в мае 2019 года в целях финансового оздоровления цементной отрасли принят указ президента, предусматривающий отсрочку и рассрочку платежей за потребленные энергоресурсы, а также по обязательствам перед республиканским бюджетом и банками. Это позволило несколько улучшить показатели деятельности цементных заводов по итогам работы за первое полугодие текущего года. Так, чистая прибыль получена «Кричевцементношифером» и БЦЗ, снизились убытки «Красносельскстройматериалов», отметили контролеры.

Несмотря на улучшение ряда показателей, в цементной промышленности остается немало проблем, говорится в сообщении пресс-службы КГК.





Так, по итогам 2018 года заводы не достигли 8 из 10 основных показателей программы эффективного использования мощностей на 2015−2020 годы, в том числе по эффективной загрузке новых технологических линий, средней себестоимости 1 тонны цемента, средней выработке цемента на 1 работника и др.





Не в полном объеме выполняются мероприятия по снижению затрат и себестоимости продукции. Как следствие, с 2017 года цементные заводы недополучили около 10,8 млн рублей. В результате на предприятиях цементной промышленности наблюдается рост затрат на 1 рубль произведенной продукции.





Проверки Комитета госконтроля выявили факты нерационального использования материальных ресурсов.









Так, из-за отсутствия полного и достоверного учета сырья, полуфабрикатов и готовой продукции БЦЗ в 2017 году допустил сверхнормативное списание сырьевой муки на производство клинкера, которое отнесено на себестоимость продукции. В 2018 году для ремонта участков внутризаводских железнодорожных путей в качестве подсыпки использовано 710 тонн цементного клинкера. При этом его стоимость оказалась почти в 4 раза выше стоимости щебня, который также использовался для этих нужд. Аналогичный факт использования клинкера для подсыпки временных автодорог был выявлен правоохранительными органами и в 2016 году.





Одной из причин сложной финансовой ситуации на предприятиях цементной промышленности является неэффективное расходование средств при закупках сырья и реализации готовой продукции. Для этого использовались многочисленные посредники, большинство из которых являлись необоснованными, считают в КГК.





Например, холдинг «Белорусская цементная компания» с 2016 года весь объем каменного угля (около 1,3 млн т), используемого в качестве топлива при производстве цемента, закупал через посреднические структуры.





Взаимодействие с посредниками при закупках сырья и оборудования привело к дополнительным финансовым расходам и, как следствие, к увеличению себестоимости производимой продукции. Только по выявленным фактам закупок материальных ресурсов (железной руды, гипсового камня, шаров мелющих и др.) дополнительные расходы цементных заводов в 2017—2019 годах составили около 8 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы КГК.





В настоящее время правоохранительными органами проводятся проверочные мероприятия в отношении выявленных схем необоснованного посредничества.





КГК также установил факты неэффективной реализации цемента на внутреннем рынке. Для отдельных посредников отгрузка цемента осуществлялась на льготных условиях в ущерб заводам. Всего в 2016—2018 годах холдинг «Белорусская цементная компания» предоставил покупателям цемента скидок на общую сумму более 2,28 млн рублей. При этом наибольшие скидки предоставлялись организациям-посредникам.





Наряду с предоставлением скидок некоторым посредникам цемент реализовывался с уплатой провозного платежа Белорусской железной дороге за счет заводов, хотя в соответствии с типовыми договорами на реализацию цемента расходы по доставке продукции осуществляются покупателем. В 2016—2018 годах за счет цементных заводов уплачено провозного платежа БелЖД на сумму более 4,46 млн рублей, считают в Комитете госконтроля.





В отдельных случаях посредничество приобрело криминальный характер. Так, Департамент финансовых расследований пресек преступную деятельность одного из посредников, осуществлявшего поставку белорусским потребителям цемента, ранее отгруженного двумя белорусскими заводами в Россию. Приобретая цемент, который фактически на экспорт не вывозился, через российские фирмы по более низким ценам и без учета налога на добавленную стоимость, посредник реализовывал его государственным предприятиям в Беларуси, говорится в сообщении пресс-службы КГК. По выявленным фактам возбуждено 13 уголовных дел, в том числе в отношении руководителя организации-посредника и должностного лица одного из цементных заводов.





Коллегия Комитета госконтроля предложила президиуму Совмина рассмотреть результаты проверок и привлечь к ответственности должностных лиц министерств и ведомств, виновных в невыполнении поручений Александра Лукашенко.

