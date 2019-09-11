Беларусь получит второй этап развала Советского Союза

Насмарку пошли все встречи президентов, премьеров, министров, депутатов и рабочих групп. По принципиальным вопросам никаких договорённостей нет.

Галиматьёй можно считать заявления сторон о том, что согласовано более 90% положений обновлённого союзного договора.





Правовая бодяга о значении союзного договора Беларуси и России приобрела хронический характер.





Неуклюже звучат заявления премьер-министров стран о переходе к согласованию дорожных карт интеграции. Их оказалось 31.





Чиновники обеих стран готовы погрузится в обсуждение конкретных мероприятий, нормативных актов во всех сферах экономики, «будь то финансово-кредитная сфера, налоговая сфера, таможенное регулирование, вопросы цифрового развития, вопросы туризма».





Как признался С. Румас, всего лишь подведена черта под первым этапом большой работы. Поставлены подписи под программой действий по углублению интеграции. Теперь правительства будут разрабатывать эти дорожные карты. До 8 декабря 2019г. осталось совсем мало времени. Но карты будут.





Зачем ставить подписи целым премьерам под обыкновенным планом работы и представлять это чуть ли не как прорыв в интеграции? «Дорожная карта» - один из любимых инструментов имитации бурной деятельности распорядителей чужого (политиков и чиновников). Это набор их благих пожеланий, чаще всего представляющие собой вербальное облако в штанах. Конкретика выхолощена.





Наказания за невыполнение не предусмотрены. Зато мониторинг аудит и внесение изменений в эти самые дорожные карты – это гарантированные командировочные чиновникам, бесконечные совещания, заседания и сабантуи. Это идеальная среда для сращивания номенклатурных и коммерческих интересов обеих стран, а также для активной работы спецслужб по вербовке своих агентов влияния.





Премьер-министры Беларуси и России, рабочие группы обеих стран показали образцы бюрократической, номенклатурной прокрастинации. При этом каждая из сторон остаётся при своём. Подтверждение этому – высказывания А. Лукашенко в Бресте, на праздновании 1000-летия города.





Белорусскому правительству, в первую очередь, нужны соглашения по нефти и газу. Единые цены для белорусских и российских производителей. Единый режим поддержки производителей обеими странами. Единый рынок энергоресурсов. По этим трём критически важным позициям у Москвы и Минска нет единого мнения.





Судя по эмоциональным эскападам Лукашенко, В. Путин на данном этапе не намерен пересматривать позицию Кремля. Она вкратце в следующем: «Беларусь и так получает самые низкие цены на нефть и газ из всех внешних партнёров России. На большее мы пойти не готовы. Разве что вы, белорусы, согласитесь создать единые органы союзного государства». Это и значит де-факто трансферт политического суверенитета.





А. Лукашенко именно такая позиция Кремля бесит. Вот он в Бресте 6 сентября, когда его премьер-министр любезничал в Москве с Д. Медведевым: «…На экономику вышли. И начинают торговаться – природный газ, нефть и прочее. Мы ни у кого ничего просить не будем. Надоело уже эти разговоры вести, надоело слушать».





В ход пошли традиционные и несколько новых инструментов убеждения и устрашения. Чернобыль: Россия, как наследница СССР, не компенсировала Беларуси все издержки от этой аварии. Факт – не компенсировала. А разве белорусские власти уже обратились с письменной претензией к правительству России за такой компенсацией? Разве уже есть детальный, предельно конкретный, чётко рассчитанный размер ущерба, который можно предъявить в суде? Нет. Есть только сотрясание воздуха чернобыльской темой. Типа «мы не можем древесиной торговать, а вы нам газ по приемлемым ценам не хотите поставить, подставить нам плечо в трудную минуту». Люди ведь пострадали, а Газпром этого не учитывает.





Можно тысячи дорожных карт разрабатывать и принимать, но только Газпром будет решать смысл прилагательного «приемлемый». И здесь Москва не скрывает способ снижения цены: «Хотите газ, как для производителей России? Соглашайтесь создать единые органы управления».





Похожая ситуация по нефти. А. Лукашенко категорически не приемлет позицию Кремля/нефтяных баронов. Грозит – и это новое – что на рынок России придёт чужая нефть, чуть ли не из Америки и Саудовской Аравии. Блефует. Ведь мировые цены на нефть заметно выше российской внутренней. Выровнять их Кремль обещает лишь к 2025г. Не факт, что выполнит это обещание. Как он выставил дураком ОПЕК, нарушив обещание по снижению добычи нефти. Нефтяной рынок России – это мощная, контролируемая Кремлём олигополия. Пугать её иностранной нефтью – это как пугать Путина резолюциями ОБСЕ или Совета Европы. Да, Беларусь может покупать нефть за рубежом. В 2010г. она уже это сделала, переплатив более одного миллиарда долларов (по сравнению с российскими поставками).









А вот ещё одна угроза от Лукашенко Кремлю: «Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть».





Просто так забрать? Представляю реакцию Игоря Сечина и всех тех VIP-распорядителей чужого России, которые считают нефть своим семейным бизнесом. Представляю, какую тираду выдал бывший генерал-майор ФСБ Николай Токарев, глава «Транснефти», услышав лукашенковское «заберём». Это даже сильнее и больнее для Кремля, чем заигрывание официального Минска с НАТО.





Нет сомнений, что Д. Медведев, который подписывает бумажки с премьером Беларуси, полностью разделяет позицию российских нефтяных баронов. Он ведь сам не прочь надавить на белорусских производителей с/х продукции, будучи в особых отношениях с аграрно-промышленным монстром в виде «Мираторга».





Позиция А. Лукашенко – это уже личное для В. Путина и Д Медведева. Так сложилось. Для них апелляция белорусского лидера к истории (война, целина, нефтяные залежи, Чернобыль) – пустое. Это люди большого бизнеса, силовых решений, глобальной геополитики и правовых понятий. Для них угрозы и шантаж нефтяной трубой и чужой нефтью – раздражители, на которые легко найти ответ.





Ничто не мешает Россельхознадзору в конце 2019г. найти в белорусской с/х продукции опасные для здоровья субстанции. Ничто не мешает Минфину РФ найти причины не выдавать больше кредитов, не допустить размещение бондов Беларуси в России и т.д. Москва умело пользуется ассиметричными ответами для получения от партнёров нужного себе решения.





Сегодня Москве нужны реальные, а не бутафорные наднациональные органы, которые бы де-факто контролировались Россией и работали по российскому законодательству. Если московские лоббисты А. Лукашенко не убедят В. Путина перевести белорусско-российские отношения в очередной хронический канал переговоров, согласований, заседаний, то в 2019г. Беларусь получит второй этап развала Советского Союза.





Слабость А. Лукашенко – в его политических и экономических желаниях в отношении Кремля. Он категорически против трансферта политических полномочий в Москву. Нефтегазовый интеграционный грант – это петля для суверенитета Беларуси. Самое время отказаться от неё. Пора взяться за главное – свою экономику. Она просто обязана работать по мировым правилам, ценам и стандартам. Конкурентоспособность страны – не в дешёвой нефти и газе, не в схемах перетаможки и поставок нефтепродуктов, а в раскрепощении человеческого, предпринимательского капитала, в создании эффективной системы госуправления, в превращении Беларуси в страну более семи миллионов стейкхолдеров приватизации, развития частного сектора и открытой конкуренции.





Беларусь должна конкурировать институтами, качеством корпоративного управления, а не сомнительными схемами по продаже энергетических товаров.





Беларусь должна конкурировать судами, правоохранительными структурами защиты жизни и прав собственности всех тех, кто решает работать в нашей стране. Именно так можно привлечь в Беларусь десятки миллиардов долларов денег убегающих из России бизнесменов. Именно так можно реально провести диверсификацию и вестернизацию Беларуси. Для этого нам не нужны формальные дорожные карты с Россией. Нам вообще не нужен проект «Союзное государство».





Кремль по факту не готов к единому рынку по тем товарным позициям, которые важны Беларуси. Значит, нужно набраться смелости и смотреть вперёд. Только для начала белорусской власти надо перестать гнобить и наклонять белорусских избирателей, производителей и предпринимателей.



