Госконтроль нашел крайних в неэффективности цементных заводов

Сегодня на коллегии Комитета госконтроля рассматриваются результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросам эффективности работы организаций цементной промышленности.





"Одной из причин сложной финансовой ситуации на предприятиях цементной промышленности является неэффективное расходование средств при закупках сырья и реализации готовой продукции. Для этого используются многочисленные посредники, большинство из которых являются необоснованными.





Только по выявленным фактам закупок материальных ресурсов (железной руды, гипсового камня, мелющих шаров и других) дополнительные расходы организаций цементной промышленности в 2017-2019 годах составили около Br8 млн", - рассказал Дмитрий Баско.





Зампредседателя КГК отметил, что при наличии возможности закупать сырье и материалы напрямую у производителей или первых поставщиков заводы зачастую приобретали их у частных посреднических структур.





Например, холдинг "Белорусская цементная компания" с 2016 года весь объем каменного угля (около 1,3 млн т), используемого в качестве топлива при производстве цемента, закупил через посреднические структуры.





В настоящее время правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия в отношении выявленных схем необоснованного посредничества.





Комитет госконтроля также установил факты неэффективной реализации цемента на внутреннем рынке. Для отдельных посредников отгрузка цемента осуществлялась на льготных условиях.





В 2016-2018 годах холдинг "Белорусская цементная компания" предоставил покупателям скидки на общую сумму более Br2,28 млн. Наибольшие скидки предоставлялись организациям-посредникам.





Кроме того, в 2016-2018 годах за счет цементных заводов Белорусской железной дороге уплачено провозного платежа на сумму более Br4,46 млн, и это притом, что в соответствии с типовыми договорами на реализацию цемента расходы по доставке продукции осуществляются покупателем.





В отдельных случаях посредничество приобрело криминальный характер. Департамент финансовых расследований пресек преступную деятельность одного из посредников, осуществлявшего поставку белорусским потребителям цемента, ранее отгруженного двумя белорусскими заводами в Россию.





Приобретая цемент, который фактически на экспорт не вывозился, через российские фирмы по более низким ценам и без учета налога на добавленную стоимость, посредник реализовывал его государственным предприятиям на территории Беларуси.









"По данному факту возбуждено 6 уголовных дел, в том числе в отношении руководителя организации-посредника и должностного лица одного из цементных заводов", - добавил Дмитрий Баско.





В настоящее время цементная промышленность Беларуси представлена тремя заводами: ОАО "Красносельскстройматериалы", ОАО "Белорусский цементный завод" и ОАО "Кричевцементношифер". Все они входят в состав холдинга "Белорусская цементная компания".





В 2012-2013 годах на этих заводах реализованы крупные инвестиционные проекты, которые позволили ввести в строй современные линии по производству цемента сухим способом суммарной годовой мощностью 5,4 млн т. На модернизацию трех предприятий было затрачено около $1,1 млрд.