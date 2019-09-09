Работы нет: МАПИД перешел на четырехдневку

По его словам, для летнего сезона это нехарактерно.





Причина таких низких объемов — нехватка площадок для строительства. Он констатировал, что, например, площадки под жилье для льготников «очень тяжело раскрываются».





В Лошице, 8.1 и 8.2 УКС Мингорисполкома только провел административные процедуры, и мы приступили к работам. Сейчас готовится Чижовка, 6 и 6а.

Из 12 домов в монтаже находятся только 6, в том числе три коммерческих.





"В настоящее время ищем объемы за пределами столицы — в Минской и Витебской областях, Могилеве".





Что касается экспериментального дома для нуждающихся в Смолевичах, то «МАПИД» планирует начать работать на площадке уже в этом месяце.





"Минчане смогут построить там квартиру по заявительному принципу вне зависимости от времени постановки на учет".





В начале 2020-го там же начнут строительство первого дома на электрическом отоплении и подогреве воды.









"В перспективе весь этот район будет завязан на электроэнергии".





Милошевский отметил, что компания пока не остановила модернизацию. Она проводит ее за свои средства и кредиты банка, а также рассчитывает на деньги от будущих заказов по коммерческому жилья. На этот счет власти города взяли на себя определенные обязательства перед ОАО «МАПИД».





В октябре-ноябре компания хочет запустить новую линию по производству изделий для строительства коттеджей и т. д.