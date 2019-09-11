Поиски стратегического партнера стартовали еще в январе 2018 года. Белорусская сеть планирует привлечь крупного зарубежного инвестора в фармотрасль. На текущий момент «Аптека Групп» уже реализует проект с Европейским банком реконструкции и развития. В отношении новых инвесторов рассматривают несколько сценариев — от вхождения в капитал в качестве миноритария до создания новой сети по международным стандартам. Многое будет зависеть от позиции потенциального партнера, говорят собеседники.





По имеющейся информации, переговоры уже ведутся. «Белорусская фармотрасль динамично развивается, рынок становится более зрелым, открытым и привлекательным для зарубежных инвестиций. Некоторые корпорации уже присматриваются к Беларуси. Не думаю, что холдинг нуждается в ресурсах — их интересует скорее мировой опыт, который можно адаптировать в стране, и экономическая поддержка отрасли. Это хорошо сочетается с их европейским подходом к аптечному бизнесу», — считает знакомый с ситуацией источник.









По его словам, «слияний и поглощений» ожидать не стоит. От зарубежного инвестора ожидают скорее стратегического партнерства.





В 2018 году холдинг «Аптека групп» Леонида Томчина вошел в инвестиционную программу ЕБРР и первым среди белорусских компаний подписал договор мезонинного кредитования. Томчин планировал вложить инвестиции в развитие сети.





На днях «Аптека Групп» завершила сделку по приобретению сети «Заботливая аптека». Компания станет владельцем 60 аптек, большинство из которых после реконцепта заработают под брендом «Добрыя лекi». Сделку объяснили планами ускоренного роста на рынке и желанием усилить социальную стратегию по расширению доступности лекарств населению.