Oops! Белорусский рубль громит всех конкурентов второй день подряд

Доллар и евро подешевели одновременно уже четвёртый раз подряд и опустились ниже уровня начала сентября.





Курс доллара снизился на 0,0070 рубля до 2,0845 BYN/USD. Доллар оказался на минимуме за 14 дней. Он дешевеет уже шестые торги подряд. За это время суммарные потери американской валюты составили 0,0345 BYN.





Курс евро упал на 0,0108 BYN до 2,2996 BYN/EUR до минимума за 15 дней. Евро за последние четыре дня торгов потерял 0,0297 BYN.





Курс российского рубля опустился на 0,0080 BYN до 3,1880 BYN/100 RUB.









Россия

Официальный курс доллара Центробанка России снизился уже шестой раз подряд. Сегодня ЦБ опустил его всего на одну копейку до 65,4321 российских рублей. Курс евро на завтра упал на 8 копеек до 72,2240 российских рублей.





С начала сентября официальный курс доллара в РФ обвалился на 1,06 рубля, а официальный курс евро потерял на 1,16 рубля.