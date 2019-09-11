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Гастарбайтерам облегчат жизнь: единую базу поиска работы запустят в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект унифицированной системы поиска работы в государствах-членах ЕАЭС, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Основная идея проекта – создать систему поиска, которая позволит любому гражданину или работодателю осуществить поиск вакансий или резюме по всем странам ЕАЭС. Проект планируется осуществить до конца 2020 года", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, для реализации проекта будут задействованы существующие национальные площадки пяти стран ЕАЭС. Создаваемая поисковая система позволит получить доступ к информации о свободных рабочих местах и соискателях вакансий, которая содержится  в информационных системах государств-членов в сфере трудоустройства и занятости. 

"В результате пользователям системы – соискателям вакансий и работодателям – будет предоставлена возможность выбора одной или нескольких стран Союза, на территории которых необходимо провести поиск работы или подбор персонала, сформировать универсальный поисковый запрос к национальным информационным системам, получить доступ к информации по вакансиям и резюме, а также возможность интерактивного взаимодействия", – пояснили в пресс-службе. 

В ЕЭК подчеркнули, что проект будет способствовать формированию общего рынка труда, ускорению процессов свободного передвижения рабочей силы и обеспечению мобильности трудовых ресурсов. 


Планируется, что по итогам одного календарного года работы системы количество обращений к ней составит не менее 1 млн, количество откликов по вакансиям и приглашений от работодателей – не менее 100 тыс. и не менее 10 тыс. соответственно.
Источник: interfax.by
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