Урожай зерновых: рекорд сорокалетней давности

По оперативным данным, после уборки 99% посевных площадей, отпущенных под зерновые, полученный урожай зерновых в Беларуси превысил 6,5 млн тонн. Разумеется, никто и не ожидал от нынешнего засушливого года очередного рекорда, но нынешний намолот можно оценивать как максимальный для сложившихся условий.





Получается, что хлеборобы отработали со свойственным им усердием и профессионализмом, отличились их руководители и правительственные кураторы отрасли. То есть обеспечили всеми необходимыми ресурсами, организовали производственный процесс, обеспечили собранное зерно от неоправданных потерь и хищений.





Впрочем, можно сказать, как всегда. Субъектный, как говаривал некогда Михаил Горбачев, человеческий фактор, был задействован максимально. Что касается объективных предпосылок, то они остаются прежними: при благоприятных погодных условиях урожай растет (до рекордных уровней), при неблагоприятных – падает.





Но при этом – на уровне многолетних наблюдений – проявляется тенденция постепенного повышения урожайности и валового сбора. Например, в 1950 году валовой сбор зерновых составил 2,7 млн тонн, в 1955 году – 1,7 млн тонн, в 1960 – 2,2 млн тонн. Меньше на 0,5 млн тонн, чем в 1950 году. В 1970 году было собрано 3,8 млн тонн зерна, в 1980 году – 4,1 млн тонн.









В 1980-е году урожай устойчиво превышал 5-6 млн тонн. Рекорд был достигнут в 1987 году – 7,8 млн тонн.





В 1990-е годы, уже в независимой Беларуси, «среднеколхозный уровень», в общем, сохранился, но отчетливо проявилась тенденция к его постепенному падению. В начале нового тысячелетия эта тенденция была прервана. В 2008 году было получено более 9 млн зерна, достигнут исторический рекорд Беларуси, который затем был преодолен. В 2012 году – 9,2 млн тонн, в 2014 году – 9,6 млн тонн.





В этот период случались относительно малоурожайные годы, когда получали менее 6 млн тонн, но обычно более 7-8 млн т. Вероятно, по этой причине главный аграрий страны, заявил, что Беларусь научилась вести сельское хозяйство независимо от погодных условий. Уподобил ведущий им агропром всепогодному боевому самолету, способного выполнять задания в любых условиях. Особенно тогда, когда начальство не желает ожидать милостей от природы, а грубо отнимает ее дары.





Но оказывается, ошибался не только академик Мичурин, но и его современные последователи. Вот и получилось, что нынешний урожай, собранный хлеборобами до зернышка, опустился до рекордного уровня сорокалетней давности.