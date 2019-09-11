А смысл? Право собственности на землю в Беларуси

Недавно мы рассказывали, как земля в Беларуси может переходить в собственность иностранных государств и юридических лиц.





Юристы компании REVERA Александр Штрикуль и Александр Антонов рассказывают, что земельные участки могут находиться у граждан Беларуси на следующих правах:





собственности;

пожизненного наследуемого владения;

временного пользования;

аренды (субаренды).





От себя отметим, что в реальной жизни на праве собственности земля принадлежит гражданам реже, чем, например, на праве наследуемого владения. И, изучив детали, этому можно найти объяснение.

Как земля переходит гражданам?

Вид права на землю, на котором может быть предоставлен участок, определяется в зависимости от целей его использования, говорят юристы.





По общему же правилу земельные участки предоставляются по результатам аукционов. Например, торги по продаже права собственности на землю возле столицы для строительства дома проходят на базе Минского областного центра инвестиций и приватизации. Стартовая цена аукционов как на право аренды, так и на право собственности земельных участков определяется на уровне не ниже кадастровой стоимости с применением специальных коэффициентов. И это выходит не всегда дешево. Например, начальная цена наделов площадью 0,6−0,7 гектара в собственность в Ждановичах составляет 50−60 тысяч рублей.









Отдельные категории граждан (члены многодетных семей, состоящие на учете нуждающихся и другие категории) могут получить земельные участки без аукционов и бесплатно. Как правило, им земля достается на праве пожизненного наследуемого владения для строительства и эксплуатации жилого дома. Кроме того, земля может быть передана без торгов и платы по решению президента. При этом круг льготников отличается, в зависимости от расположения участка (в Минске/ городах/ пригороде/ сельской местности).

Могут ли люди отчуждать земельные участки?

Формально законодательство не содержит запрета на отчуждение земельных участков, говорят юристы. Но при этом они отмечают, что в Беларуси не сформирован сам рынок земельных участков как таковой.





Земельные наделы отчуждаются только вместе со зданиями, которые расположены на земельном участке. Если же участок предоставлен для строительства, то до завершения строительства или консервации строящегося объекта отчуждать землю можно только исполкому. То есть просто приобрести голый участок в собственность, а потом продать его не получится.

Может ли государство лишить человека права собственности на землю?

Можно выделить две основных категории оснований лишения прав на землю. Первая — это виновные основания. Например, неуплата земельного налога по истечении двух налоговых периодов, использование земельного участка не по целевому назначению и так далее.





Вторая — изъятие земельных участков для государственных нужд. Перечень государственных нужд в законодательстве хоть формально и прописан, но в то же время он неконкретный. В частности — размещение и обслуживание объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной и оборонной инфраструктуры, реализация генпланов городов и так далее. Из-за этого на практике и случаются ситуации, когда малоэтажная застройка сносится, а взамен появляется многоэтажная. Основание для этого — наличие проекта детального планирования на эту территорию.





Общие же основания для изъятия у собственников земли аналогичны основаниям изъятия участков в аренде, временном пользовании или пожизненном наследуемом владении. Поэтому нет большой разницы, на каком праве вам принадлежит земля, если ее хочет забрать государство.





При этом Кодекс о земле полноценно защищает интересы землепользователей при изъятии участков для государственных нужд. Там прописаны два важных момента: 1) государство возмещает убытки, причиняемые изъятием земельных участков и сносом расположенных на них объектов недвижимого имущества; 2) при наличии волеизъявления землепользователя ему безвозмездно предоставляется компенсационный земельный участок.

А что с убытками?

Что касается убытков, то тут нередки споры об их размере, говорят юристы. Но право определять его в Беларуси предоставлено только 21 государственной организации, в то время как за рубежом размер убытков часто определяют независимые частные структуры или даже суд.





Есть на практике вопросы и с безвозмездным предоставлением компенсационных участков, особенно в Минске. Часто в предоставлении таких участков отказывают без законных на то оснований, говорят юристы.





Мы же отметим, что в последнее время компенсационные участки в Минске вообще не выделяются.

Есть ли выгода от собственной земли?

Как видим, огромной выгоды от приобретения участка в собственность в Беларуси нет.

Во-первых, за это надо платить.

Во-вторых, земельный участок невозможно продать без наличия на нем какого-то капитального строения.

В-третьих, право собственности на землю никак дополнительно вас не защищает на случай, если государство решит изъять ваш участок.









Именно поэтому большинство людей, кому сейчас участок принадлежит на праве пожизненного наследуемого владения, не спешат приобретать его в собственность, хоть и имеют такую возможность. Ведь за это им нужно будет заплатить как минимум кадастровую стоимость земли, не получив при этом никаких явных преимуществ.



