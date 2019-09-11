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Выпуск картофеля-фри в Толочине начнут в начале следующего года

До конца строительства цеха по производству картофеля фри Толочинского консервного завода осталось 4-5 месяцев. Это позволит не только выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, но и открыть 25 новых рабочих мест.

По словам директора предприятия, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Анатолия Анюховского, первая очередь позволит выпускать 3600 т картофеля фри глубокой заморозки в год, реальные возможности – 7200 т.

Специалисты завода побывали в российских Минеральных Водах, где есть аналогичное производство, для изучения технологических процессов. Взят валютный кредит на приобретение оборудования. В ближайших планах подготовка кадров. Новое производство потребует внесения изменений в технологию выращивания и хранения клубней. Завезены голландские сорта для размножения. Кроме того, в следующем году на 100 га (сейчас 900 га) будут увеличены посадочные площади. А пока будущие клиенты, зная о строительстве цеха, заявляют о своих намерениях о сотрудничестве.


Картофель является основой экономики Толочинского консервного завода, где трудятся около 500 человек. Далее в своеобразном табеле о рангах идут рапс, пшеница, яблоки и ягоды, соки и вино. К слову, такая высокодоходная культура, как рапс, занимает почти 2,3 тыс. га. Из них 1,7 тыс. га – яровой, которого на вчерашний день убрано 48%, на круг выходит 26,9 ц. Под урожай 2020 года несколько изменены акценты – площади под менее затратный озимый рапс увеличены в три раза до 1,5 тыс. га. Валовой сбор пшеницы составил 13,6 тыс. т при урожайности 42 ц/га.

На картофелехранилище предприятия сейчас горячая пора. Идет прием клубней с поля, сортировка, закладка в камеры и отгрузка потребителям. Здесь работают около 60 человек. На 9 сентября Толочинским консервным заводом убрана половина площадей картофеля, накопано 21,8 тыс. т при урожайности 500 ц/га.
"Витебские вести"
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