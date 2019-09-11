



– На начало сентября на стройплощадке выполняются общестроительные и монтажные работы. По многим объектам первой части мы близки к финишу, среди них склад масел и пристроенный административный корпус. Готова к эксплуатации главная понизительная подстанция, которая уже прошла комплексное опробование.Строим очень интенсивно и надеемся в ближайшее время завершить все объекты, – рассказал генеральный директор «ММПЗ-групп» Петр Шимукович. – Внутри металлопрокатного цеха мало что изменилось за последние месяцы. Силы были сосредоточены на строительстве пристроенных помещений, которые находятся снаружи здания. Все коммуникации, инженерные сети, которые прокладывались внутри цеха, вышли наружу. В пристроенных зданиях они будут соединены так, как предусмотрено проектом.





Вокруг металлопрокатного цеха строятся другие здания. Бетонные работы на них завершены, металлоконструкции в основном смонтированы, выполняются устройство кровли и монтаж стеновых сэндвич-панелей. Дальше – ворота, окна, двери, инженерные сети, подача газа, воды, пара, углерода, азота. Нужное оборудование находится на площадке в том объеме, который позволяет начать тестирование всего процесса.









Строятся железнодорожные пути, предназначенные для подвоза материалов и вывоза готовой продукции. Получилось 4 линии с ответвлениями, чтобы можно было сортировать вагоны. Выполняется устройство внутриплощадочных дорог, на местах прокладки которых ранее велись другие работы.





Что касается монтажа основного технологического оборудования, в листопрокатном цеху монтируется пять его единиц под контролем специалистов из Германии. Механический монтаж стана холодной прокатки, линии очистки можно считать завершенным. Теперь здесь осуществляют электромонтаж.





Чуть меньший объем выполнен на колпаковых печах и на стане DCR. Остается самая крупная линия – электролитического лужения. На ней подрядчик интенсифицирует монтаж, чтобы завершить работы в этом году.





– Ставим задачу в ноябре опробовать оборудование, – сообщил Петр Шимукович. – Уже определен поставщик металла, согласованы коммерческие условия. К 15 октября должна прибыть первая партия сырья. Начнем проверять, насколько точно работает оборудование, а органы управления обеспечивают именно те корректировки режима прокатки, которые предусмотрены проектом, массу других вопросов, от которых зависит качество продукции.





Во время первых испытаний задача состоит не только в том, чтобы достичь толщины прокатываемого металла в 0,1 мм, но и убедиться, что оборудование способно выполнить многие другие операции, к орые предусмотрены его конструкцией, – выдерживать диапазоны, заданную скорость, соблюдение геометрии. Задача пробного этапа – не получение готовой продукции, а подтверждение работоспособности оборудования с теми параметрами, которые задекларированы его поставщиком. Чтобы выполнить полную проверку, потребуется более сотни вагонов металла.





"Витебские вести"