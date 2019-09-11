«Белкоммунмаш» готовит к выпуску две новые модели электробуса

— Это прежде всего Е-321 в двух вариантах кузова, — отмечает директор НТПЦ «Белкоммунмаш», главный конструктор Олег Быцко. — Данная модель рассчитана на европейского потребителя, для нее применяются дорогостоящие материалы и комплектующие. Длина такого электробуса с литиевой батареей составляет 12 метров. Кузов изготовлен из обычной конструкционной стали. В качестве батареи, как и в минском проекте, используем суперконденсатор. Но при этом полностью изменен экстерьер, интерьер салона и кабины водителя. Планируем презентовать этот электробус в скором времени. Вторая модификация этой же модели — с электропортальным мостом, в ней двигатели встроены в ступицы колес. Имеет ту же длину, но есть и отличия: кузов изготовлен из нержавеющей стали. Литиевая батарея позволит преодолеть своим ходом расстояние до 200 километров.









Собеседник уточнил, что первая модификация Е-321 предназначена и для стран постсоветского пространства, вторая — только для Европы.





— Окончательная цена еще не сформирована, единичные, тестовые экземпляры всегда дороги. Но при массовом выпуске стоимость электробусов предметно снижается. Наметки на их реализацию есть, — говорит О. Быцко. — Евросоюз сейчас осуществляет программы по внедрению экологически чистого пассажирского транспорта, электробусов и автобусов с водородным двигателем. На эти цели уже выделены сотни миллионов евро. К примеру, в соседней Польше в нынешнем году в общем количестве приобретенного пассажирского транспорта десять процентов должны обязательно быть электробусами, в 2020-м — 20, в 2021-м — 30 процентов и так далее. Аналогичная ситуация и в ряде других стран континента. Наше предприятие уже участвует в процедурах получения европейских сертификатов, которые позволят осуществить поставку данной техники на западный рынок.



