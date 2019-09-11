Государственный бюджет в 2020 году потеряет 1,9 млрд доходов. На чем?

В частности, реализация «налогового маневра» в РФ грозит потерями вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты на сумму 537,2 млн рублей ($239,3 млн).





Прекращение срока действия договоренностей с Россией в нефтегазовой сфере обернется потерями в размере 950,9 млн рублей (423,6 млн долл).





Отмена ограничений по принятию к вычету «входного» НДС в части импорта потребительских товаров сулит потери консолидированному бюджету в размере 118,5 млн рублей.





Снижение с 2,5 до 2 раз предельного размера повышающих (понижающих) коэффициентов к ставкам имущественных налогов, устанавливаемых местными Советами депутатов, чревато потерями для местных бюджетов в размере 226,5 млн рублей.





Снижение кадастровой стоимости земель общественно-деловой и производственной зон несет потери местным бюджетам по земельному налогу в размере 50,6 млн рублей.