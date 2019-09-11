Все зрители государственных телеканалов давно привыкли, что Беларусь – это островок стабильности, пишет gazetaby.com





А Украина – экономически неблагополучная коррумпированная страна, в которой идет война. Именно поэтому тысячи украинцев пересекают границу (иногда с оружием, если верить Александру Лукашенко), в поисках лучшей жизни.





Последние финансовые новости из соседней страны если не опровергают, то ставят под сомнение этот устоявшийся ассоциативный ряд.









Во-первых, средняя заработная плата в Украине недавно подскочила до исторического максимума – 430 долларов в эквиваленте. А с учетом привычки многих украинских работодателей выплачивать зарплаты в «конвертах», эта сумма уже вполне сопоставима с нашими «по пятьсот».





Во-вторых, украинская гривна стала одной из немногих в мире валют, которые резко выросли к доллару. За последний год валюта соседней страны укрепились к американской почти на 13%. Для сравнения: белорусский рубль ослаб на 7,3%.





Третий нюанс – самый важный, хотя и трудный для восприятия. На днях авторитетное агентство Fitch опубликовало новый кредитный рейтинг, согласно которому Украине было присвоено значение «B» c позитивным прогнозом.





В это же время Беларусь имеет такую же оценку: значение «B», но с небольшим нюансом. Прогноз по ней – не позитивный, а стабильный. Это значит, что, по мнению международных экспертов, улучшения финансовой ситуации в стране в ближайшее время ждать не приходится.





Вот и выходит, что Украина по уровню финансовой стабильности догнала и начинает обгонять Беларусь, хотя несколько лет подряд находилась в позиции отстающей.





Самое печальное, что соседняя страна имеет такой рейтинг, находясь на пороге интенсивных экономических реформ, которые обещает новый президент Владимир Зеленский. И вполне вероятно, что финансовое благополучие Украины в ближайшие годы будет лишь улучшаться – шаг за шагом.









В Беларуси же никаких особых реформ не планируется, особенно накануне парламентских и президентских выборов. В такой ситуации из «островка стабильности» экономика страны вполне может превратиться в мелеющее болотце с застоявшейся водой.



