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Что можно получить за чеки «Имущество»

Наверняка многие помнят старые, потертые сертификаты с изображением Мирского замка и государственной символики 1991–1994 гг. Это имущественные приватизационные чеки «Имущество», которые были введены в обращение в Беларуси в 1993 г. в рамках «народной» ваучерной приватизации. Массовая приватизация в стране так и не состоялась, но именно благодаря чекам «Имущество» многие физические лица стали акционерами предприятий, на которых они работали, которые знали или которым доверяли.

Кто-то распорядился чеками «Имущества» успешно, кому-то повезло меньше, а у кого-то сертификаты все еще не использованы. Но это не означает, что теперь это просто бумага – обмен ИПЧ «Имущество» на акции белорусских предприятий идет до сих пор. Более того, постановлением Совмина от 28.02.2019 № 134 срок обращения ИПЧ «Имущество» продлен по 31.12.2020.

О том, как извлечь пользу из нереа­лизованных чеков «Имущество», и пойдет речь в нашей статье.

Что такое ИПЧ «Имущество»

В 1993 г. был принят Закон «Об именных приватизационных чеках», согласно которому каждому гражданину, начиная с 16 лет, начислялось определенное количество чеков.  Дополнительно начислялись чеки за трудовой стаж, детей до 16 лет, в случае смерти другого родителя или лишения его прав на ребенка, законному представителю за детей-сирот, инвалидам первой и второй групп, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам, реабилитированным жерт­вам политических репрессий в СССР.

Главное назначение ИПЧ «Имущество» – дать возможность их держателям – простым гражданам Беларуси – участвовать в приватизации государственной собст­венности. Для этого чеки можно было обменять на акции предприятий–акционерных обществ, которые создавались в процессе приватизации.

Второй вариант использования чеков – передать их специальным фондам, которые смогли бы аккумулировать чеки для приобретения предприятий целиком на государственных аукционах, чтобы дальше управлять ими в интересах вверителей чеков.

Однако впоследствии программа чековой приватизации была значительно урезана, но в этом сокращенном виде продолжает действовать до сих пор.

Действуют ли чеки «Имущество» сейчас

Да, действуют, и сегодня чеками «Имущество» можно распорядиться следующим образом: обменять их на акции пред­приятий согласно определенному перечню, который формируется по территориальному прин­ципу (по месту регистрации их владельца), или подарить близкому родственнику – чтобы уже тот, в свою очередь, мог обменять чеки на акции. Важное примечание: распорядиться чеками «Имущество» может только их владелец, указанный в сертификате. Если чеки оформлены на умершего родственника, по ним нужно вступать в наследство – другим способом распорядиться его чеками не получится. Через дарение можно собрать на одном человеке чеки всей семьи: например, жена собирает на себя чеки своих родителей, муж – своих, чтобы затем совмест­но поменять их на акции.

Кроме того, через дарение чеки «Имущество» можно передать род­ственнику с другим местом жительства – например, чтобы поменять их на предприятие, которого нет по месту регистрации первоначального владельца. Однако стоит помнить, что установлен лимит на обмен подаренных чеков: вы не можете обменять на акции свыше 250 чеков, полученных в результате дарения. Все операции по чекам «Имущество» (обмен на акции, дарение) осуществляются в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Правда, не в любом отделении, поэтому сначала лучше все выяснить по телефону, позвонив на короткий номер банка. А вот вступать в наследство придется через нотариуса, поэтому вначале нужно оценить затраты: если чеков мало, вряд ли эта операция имеет смысл.

Как поменять на акции

Допустим, вы нашли у себя чеки и хотите поменять их на акции. Что делать дальше? Прежде всего, выяснить, какие акции предлагаются к обмену по вашему месту жительства. Также нелишним будет узнать, какие предприятия предлагаются к обмену по месту жительства ближайших родственников, которым вы можете подарить чеки: так вы будете видеть все возможные варианты. Возьмите перечень предприятий в каждом отделении банка. Это можно сделать и удаленно – узнать по телефону, какое отделение банка обслуживает нужные вам адреса, и по­смотреть списки на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».

Какие предприятия выбрать

Не ищите в списке «Беларуськалий», «Пеленг» и «Брестгазоаппарат» – крупных, прибыльных пред­приятий там нет. В основном, в перечне вы найдете небольшие малоизвестные организации с преобладающей долей государства – у него в собственности более 90% акций, не представляющих стратегического ин­тереса для страны.

Всего в обмене чеков «Имущество» участвует 120 предприятий, по кон­кретному району список будет сфор­мирован из 15–20 ОАО, приобретение акций которых может быть недоступно жителям других регионов. Чтобы выбрать лучшие варианты из имеющихся, необходимо проделать первичный анализ: отбраковать все убыточные предприятия по итогам двух последних лет, исключить пред­приятия с низкой обеспеченностью имуществом, узнать размер дивидендов за последний год.

Эту информацию можно найти на Едином портале финансовой информации, для доступа к которому достаточно иметь выход в интернет. Также следует помнить, что обмен чеков «Имущество» предусматривает норму обмена: в большинстве случаев меняют 1 чек на 1 акцию, но по некоторым предприятиям за 1 акцию с вас возьмут 3–4 чека, а в некоторых случаях даже больше. Это следует учитывать, когда вы сравниваете различные варианты обмена между собой.

В целом, это довольно пестрый список. Из 120 предприятий, предлагаемых к обмену, 20 – убыточны, 65 имеют прибыль меньше 0,1 руб. на акцию. 20 предприятий имеют обеспеченность имуществом меньше номинальной стоимости чека (0,44 р.), 42 – меньше 2 руб. По 21 предприятию не выплачиваются дивиденды, в 72 предприятиях дивиденды за 2018 г. составили меньше 0,15 руб.

Если у вас нет желания, сил и времени, чтобы изучать предприятия самостоятельно, мы предлагаем вос­пользоваться нашей таблицей, в которую мы включили лучшие, на наш взгляд, варианты – по итогам их деятельности в 2018 г. Однако не стоит забывать, что прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Наша выборка (см. таблицу) показывает лишь те предприятия, которые прошли пер­воначальный отбор с лучшими от­метками. Обратите внимание на предприятия, отмеченные знаком «*»: выплаченные ими дивиденды превосходят полученную годовую прибыль, а значит, выплата производилась за несколько лет, и следующие дивиденды могут быть меньше.


Если чеки утеряны

Если вы потеряли сам сертификат, его можно восстановить, поскольку данные о чеках и их владельцах хранятся в ОАО «АСБ Беларусбанк». Идите в банк, и ваш сертификат восстановят.

Может, придержать?

Чековая приватизация продлена до 31.12.2020, и до этого времени вы можете обменять принадлежащие вам чеки в любой момент. Не ис­ключено, что по чекам, которые не были предъявлены к обмену, будет выплачена компенсация, которая, скорее всего, будет близка к номиналу – 0,44 руб. за чек. Однако денег в бюджете на компенсацию нет, поэтому обмен чеков постоянно продлевают в расчете на то, что компенсировать в итоге никому ничего не нужно будет – кто-то за это время обменяет свои чеки, кто-то не сможет предъявить в связи со смертью или по состоянию здоровья. Как показывает практика, последний обмен не добавил каких-либо интересных вариантов. Впрочем, если вас интересуют деньги, вы можете обменять их на акции и продать акции на бирже. Например, по итогам последней сделки акции ОАО «СРСУ № 3» были проданы за 3 рубля за штуку.

 

Обмен чеков «Имущество» на акции предприятий – хороший способ примерить на себя роль акционера. Однако обмен «белорусских ваучеров» на акции предприятия не всегда ведет к сокращению доли государства. Как показывает практика, на некоторых предприятиях, которые участвовали в обмене чеков «Имущество», вскоре после обмена были проведены дополнительные выпуски акций в интересах основного владельца – государства.

Так было на ОАО «Машпищепрод», ОАО «Лунинецкий райагросервис», ОАО «Стройтрест № 35». Во всех случаях дополнительный выпуск осуществлялся по одной и той же схеме, полностью в интересах одного акционера – государства.

Остальные совладельцы ОАО к участию в дополнительном выпуске акций просто не допускаются. В качестве вклада в уставной фонд выступает, как правило, недвижимое имущество – денег в стране нет, а вот неиспользованного имущества хватает. Дополнительно выпускаемые акции размещаются по номиналу, при том, что балансовая стоимость чистых активов может быть существенно выше.

Например, на дату вынесения решения о дополнительном выпуске акций ОАО «Стройтрест № 35» стоимость чистых активов в расчете на акцию составляла 47,89 руб., а объем дополнительного выпуска определялся из номинальной стоимости в 0,02 руб. Акционеры ОАО «Стройтрест № 35» обратились в суд, и им удалось отстоять свои права.

Однако это единичный пример. В большинстве случаев мелкие акционеры разобщены и не способны эффективно противостоять нарушениям своих прав, демонстрируя в таких случаях синдром выученной беспомощности.

Пока мы писали эту статью, Декретом Президента от 03.09.2019 № 5 было внесено изменение в порядок обращения чеков «Имущество». Теперь обменять на акции можно только чеки, выданные лично гражданину, а также чеки, подаренные ему близкими родственниками,
при условии, что эти чеки были непосредственно выданы этим родственникам.

Это уточнение направлено против схем, связанных с цепочкой дарений, когда один человек мог собрать большое количество чеков со всех родственников, включая родственников жены, а также схем, когда чеки передавались родственнику, проживающему по месту расположения
более привлекательных предприятий.
Источник: "Экономическая газета"
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