Что можно получить за чеки «Имущество»

Кто-то распорядился чеками «Имущества» успешно, кому-то повезло меньше, а у кого-то сертификаты все еще не использованы. Но это не означает, что теперь это просто бумага – обмен ИПЧ «Имущество» на акции белорусских предприятий идет до сих пор. Более того, постановлением Совмина от 28.02.2019 № 134 срок обращения ИПЧ «Имущество» продлен по 31.12.2020.





О том, как извлечь пользу из нереа­лизованных чеков «Имущество», и пойдет речь в нашей статье.





Что такое ИПЧ «Имущество»

В 1993 г. был принят Закон «Об именных приватизационных чеках», согласно которому каждому гражданину, начиная с 16 лет, начислялось определенное количество чеков. Дополнительно начислялись чеки за трудовой стаж, детей до 16 лет, в случае смерти другого родителя или лишения его прав на ребенка, законному представителю за детей-сирот, инвалидам первой и второй групп, участникам ВОВ и приравненным к ним лицам, реабилитированным жерт­вам политических репрессий в СССР.





Главное назначение ИПЧ «Имущество» – дать возможность их держателям – простым гражданам Беларуси – участвовать в приватизации государственной собст­венности. Для этого чеки можно было обменять на акции предприятий–акционерных обществ, которые создавались в процессе приватизации.





Второй вариант использования чеков – передать их специальным фондам, которые смогли бы аккумулировать чеки для приобретения предприятий целиком на государственных аукционах, чтобы дальше управлять ими в интересах вверителей чеков.





Однако впоследствии программа чековой приватизации была значительно урезана, но в этом сокращенном виде продолжает действовать до сих пор.





Действуют ли чеки «Имущество» сейчас

Да, действуют, и сегодня чеками «Имущество» можно распорядиться следующим образом: обменять их на акции пред­приятий согласно определенному перечню, который формируется по территориальному прин­ципу (по месту регистрации их владельца), или подарить близкому родственнику – чтобы уже тот, в свою очередь, мог обменять чеки на акции. Важное примечание: распорядиться чеками «Имущество» может только их владелец, указанный в сертификате. Если чеки оформлены на умершего родственника, по ним нужно вступать в наследство – другим способом распорядиться его чеками не получится. Через дарение можно собрать на одном человеке чеки всей семьи: например, жена собирает на себя чеки своих родителей, муж – своих, чтобы затем совмест­но поменять их на акции.





Кроме того, через дарение чеки «Имущество» можно передать род­ственнику с другим местом жительства – например, чтобы поменять их на предприятие, которого нет по месту регистрации первоначального владельца. Однако стоит помнить, что установлен лимит на обмен подаренных чеков: вы не можете обменять на акции свыше 250 чеков, полученных в результате дарения. Все операции по чекам «Имущество» (обмен на акции, дарение) осуществляются в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк». Правда, не в любом отделении, поэтому сначала лучше все выяснить по телефону, позвонив на короткий номер банка. А вот вступать в наследство придется через нотариуса, поэтому вначале нужно оценить затраты: если чеков мало, вряд ли эта операция имеет смысл.





Как поменять на акции

Допустим, вы нашли у себя чеки и хотите поменять их на акции. Что делать дальше? Прежде всего, выяснить, какие акции предлагаются к обмену по вашему месту жительства. Также нелишним будет узнать, какие предприятия предлагаются к обмену по месту жительства ближайших родственников, которым вы можете подарить чеки: так вы будете видеть все возможные варианты. Возьмите перечень предприятий в каждом отделении банка. Это можно сделать и удаленно – узнать по телефону, какое отделение банка обслуживает нужные вам адреса, и по­смотреть списки на сайте ОАО «АСБ Беларусбанк».





Какие предприятия выбрать

Не ищите в списке «Беларуськалий», «Пеленг» и «Брестгазоаппарат» – крупных, прибыльных пред­приятий там нет. В основном, в перечне вы найдете небольшие малоизвестные организации с преобладающей долей государства – у него в собственности более 90% акций, не представляющих стратегического ин­тереса для страны.





Всего в обмене чеков «Имущество» участвует 120 предприятий, по кон­кретному району список будет сфор­мирован из 15–20 ОАО, приобретение акций которых может быть недоступно жителям других регионов. Чтобы выбрать лучшие варианты из имеющихся, необходимо проделать первичный анализ: отбраковать все убыточные предприятия по итогам двух последних лет, исключить пред­приятия с низкой обеспеченностью имуществом, узнать размер дивидендов за последний год.





Эту информацию можно найти на Едином портале финансовой информации, для доступа к которому достаточно иметь выход в интернет. Также следует помнить, что обмен чеков «Имущество» предусматривает норму обмена: в большинстве случаев меняют 1 чек на 1 акцию, но по некоторым предприятиям за 1 акцию с вас возьмут 3–4 чека, а в некоторых случаях даже больше. Это следует учитывать, когда вы сравниваете различные варианты обмена между собой.





В целом, это довольно пестрый список. Из 120 предприятий, предлагаемых к обмену, 20 – убыточны, 65 имеют прибыль меньше 0,1 руб. на акцию. 20 предприятий имеют обеспеченность имуществом меньше номинальной стоимости чека (0,44 р.), 42 – меньше 2 руб. По 21 предприятию не выплачиваются дивиденды, в 72 предприятиях дивиденды за 2018 г. составили меньше 0,15 руб.





Если у вас нет желания, сил и времени, чтобы изучать предприятия самостоятельно, мы предлагаем вос­пользоваться нашей таблицей, в которую мы включили лучшие, на наш взгляд, варианты – по итогам их деятельности в 2018 г. Однако не стоит забывать, что прошлые результаты не гарантируют аналогичных результатов в будущем. Наша выборка (см. таблицу) показывает лишь те предприятия, которые прошли пер­воначальный отбор с лучшими от­метками. Обратите внимание на предприятия, отмеченные знаком «*»: выплаченные ими дивиденды превосходят полученную годовую прибыль, а значит, выплата производилась за несколько лет, и следующие дивиденды могут быть меньше.







