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Румас: перепись определит планирование экономики на 10 лет

Результаты переписи населения, которая начнется через несколько недель, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров, сообщает пресс-служба правительства.

При принятии решений по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций правительство и органы местного самоуправления будут принимать во внимание результаты переписи.

Румас подчеркнул, что планирование экономики Беларуси на ближайшие 10 лет зависит от достоверности и точности результатов переписи, поэтому важно качественно провести мероприятие.

Перепись будет проходить с 4 по 30 октября. Впервые в этом году заполнить анкеты можно будет через интернет.
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