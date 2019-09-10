Румас: перепись определит планирование экономики на 10 лет
Результаты переписи населения, которая начнется через несколько недель, станут базисом для принятия решений в экономической и социальной сферах. Об этом заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании президиума Совета министров, сообщает пресс-служба правительства.
При принятии решений по финансированию социальной сферы, укреплению обороноспособности и вложению государственных инвестиций правительство и органы местного самоуправления будут принимать во внимание результаты переписи.
Румас подчеркнул, что планирование экономики Беларуси на ближайшие 10 лет зависит от достоверности и точности результатов переписи, поэтому важно качественно провести мероприятие.
Перепись будет проходить с 4 по 30 октября. Впервые в этом году заполнить анкеты можно будет через интернет.
20:29 10/09/2019
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