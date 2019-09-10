«Гомельтранснефть Дружба» потеряла на «грязной» нефти 23 млн долларов

«Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и привела к недополучению выручки в 23 млн долларов», — сказал он.





Именно эта сумма будет компенсирована за счет повышения тарифов на прокачку нефти. Они увеличены на 3,7% с 1 сентября. Также российская сторона взяла на себя обязательства стремиться довести объемы прокачки до плановых, установленных на 2019 год. Предприятие не исключает и дальнейших действий по урегулированию потерь. Олег Борисенко назвал повышение тарифов первым этапом.





«По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями», — добавил он.



