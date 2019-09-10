«Гомельтранснефть Дружба» потеряла на «грязной» нефти 23 млн долларов
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» потеряла из-за инцидента с загрязнением нефтепровода органическими хлоридами 23 млн долларов. Такую цифру гендиректор предприятия Олег Борисенко назвал в интервью "Нефтехимии".
«Длительная остановка нефтепровода негативно повлияла на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и привела к недополучению выручки в 23 млн долларов», — сказал он.
Именно эта сумма будет компенсирована за счет повышения тарифов на прокачку нефти. Они увеличены на 3,7% с 1 сентября. Также российская сторона взяла на себя обязательства стремиться довести объемы прокачки до плановых, установленных на 2019 год. Предприятие не исключает и дальнейших действий по урегулированию потерь. Олег Борисенко назвал повышение тарифов первым этапом.
«По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями», — добавил он.
Источник: reform.by
20:04 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».