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А вы заметили? В августе в Беларуси снова была дефляция

Белстат зафиксировал в августе 2019 года снижение цен в сравнении с июлем того же года.

Индекс потребительских цен за месяц снизился на 0,2%. Предыдущий раз месячную дефляцию в стране фиксировали в июне.

Особенностью августа стало снижение индекса цен на продовольственные товары на 0,6%, в основном за счет сезонных позиций.

Индекс цен на непродовольственные товары в августе не изменился. Услуги за месяц подорожали на 0,3%.

Пока цены оправдывают прогноз Нацбанка. Представители регулятора заявляли, что ожидают замедление темпов инфляции во втором полугодии.

Вместе с тем пока годовая инфляция остается выше целевого показателя, определенного Нацбанком. Она составила в августе 5,7%. 

Цены на продовольственные товары за год выросли на 6,2%, непродовольственные — на 3,5%, а на услуги — на 7,4%.
Источник: reform.by
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