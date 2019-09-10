А вы заметили? В августе в Беларуси снова была дефляция

Индекс потребительских цен за месяц снизился на 0,2%. Предыдущий раз месячную дефляцию в стране фиксировали в июне.





Особенностью августа стало снижение индекса цен на продовольственные товары на 0,6%, в основном за счет сезонных позиций.





Индекс цен на непродовольственные товары в августе не изменился. Услуги за месяц подорожали на 0,3%.





Пока цены оправдывают прогноз Нацбанка. Представители регулятора заявляли, что ожидают замедление темпов инфляции во втором полугодии.





Вместе с тем пока годовая инфляция остается выше целевого показателя, определенного Нацбанком. Она составила в августе 5,7%.





Цены на продовольственные товары за год выросли на 6,2%, непродовольственные — на 3,5%, а на услуги — на 7,4%.