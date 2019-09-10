А вы заметили? В августе в Беларуси снова была дефляция
Белстат зафиксировал в августе 2019 года снижение цен в сравнении с июлем того же года.
Индекс потребительских цен за месяц снизился на 0,2%. Предыдущий раз месячную дефляцию в стране фиксировали в июне.
Особенностью августа стало снижение индекса цен на продовольственные товары на 0,6%, в основном за счет сезонных позиций.
Индекс цен на непродовольственные товары в августе не изменился. Услуги за месяц подорожали на 0,3%.
Пока цены оправдывают прогноз Нацбанка. Представители регулятора заявляли, что ожидают замедление темпов инфляции во втором полугодии.
Вместе с тем пока годовая инфляция остается выше целевого показателя, определенного Нацбанком. Она составила в августе 5,7%.
Цены на продовольственные товары за год выросли на 6,2%, непродовольственные — на 3,5%, а на услуги — на 7,4%.
Источник: reform.by
17:41 10/09/2019
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