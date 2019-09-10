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Выбросы на миллион. БМЗ возместил ущерб за загрязнение природы

Белорусский металлургический завод вынужден погасить ущерб, нанесенный окружающей среде два года назад. Все это время тянулись судебные тяжбы между жлобинским гигантом и Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В октябре 2017 года в Гомельский облисполком стали поступать жалобы жителей Жлобина на качество воздуха в районе БМЗ. Поэтому комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды запросил у металлургического завода необходимые данные. 

Речь шла о количественных и качественных параметрах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от четырех основных стационарных источников выбросов (в частности, от двух дуговых сталелитейных печей), которые фиксируются посредством автоматизированных систем контроля выбросов (АСК). 

БМЗ предоставил данные за период с 1 сентября по 11 ноября 2017 года. При этом у завода имелись нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух.

«На основании полученных данных АСК [Гомельским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды] установлен факт превышения ответчиком данных нормативов и причинения вреда окружающей среде», — говорится в материалах суда.


В итоге экологи рассчитали размер возмещения вреда, причиненного окружающей среде, в размере 1,179 млн рублей. Однако БМЗ отказался выплачивать данную сумму. Поэтому был подан иск в суд.

6 марта 2019 года Экономический суд Гомельской области удовлетворил исковые требования Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, взыскав с БМЗ заявленную сумму. 

На жлобинском заводе не были согласны с таким решением. На предприятии считали, что защитники природы «не установили обстоятельства причинения вреда окружающей среде, в результате каких действий было допущено превышение нормативов выбросов загрязняющих веществ». Кроме того, на промышленном гиганте усомнились «в правомерности расчета размера вреда».

БМЗ, не найдя понимания на местном уровне, обратился в Верховный суд с жалобой, в которой просил отменить решение гомельского суда и направить дело на новое рассмотрение. Но 31 июля судебная коллегия по экономическим делам ВС жалобу жлобинского завода оставила без удовлетворения.

«БМЗ как социально ответственная компания сожалеет, что в 2017 году были допущены единичные случаи превышения объемов выбросов в атмосферу. Причина оперативно была выявлена и устранена. 

С того момента случаев превышения объемов выбросов зафиксировано не было (АСК работает постоянно и фиксирует все независимо от наших желаний). Вред, который был нанесен окружающей среде, БМЗ возместил государству в полном объеме согласно действующему законодательству», — заявили TUT.BY в пресс-службе жлобинского завода.
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