Формально у миллиардера меньше 10% в этом банке. Решить спор должен суд Нью-Йорка. Эксперты говорят, что решение суда может создать прецедент для банков и компаний, связанных с подсанкционными бизнесменами.





Швейцарская компания Aluminium Silicon Mill Products (ASMP) подала в суд Южного округа Нью-Йорка иск против американских структур Deutsche Bank — Deutsche Bank Americas Holdings Corp. и Deutsche Bank Trust Company Americas, следует из базы данных американских судов.





Причина иска — замороженный Deutsche Bank долларовый перевод Каменск-Уральскому металлургическому заводу, доля в котором принадлежит «Ренове» Виктора Вексельберга F 11. Истец просит, чтобы жалобу рассматривал суд присяжных.





ASMP с начала 2000-х годов была основным маркетинговым и торговым представителем КУМЗ, а в конце 2017 года завод купил эту компанию. КУМЗ — крупнейший в России производитель алюминиевой продукции высокого передела. Завод выпускает алюминиевые и алюминиево-литиевые полуфабрикаты, которые потом используются в машиностроении, энергетике, нефтегазовой отрасли и авиастроении (одним из клиентов КУМЗ является корпорация Boeing).









Завод на 97,4% принадлежит компании «Алюминиевые продукты», где «дочка» «Реновы», ООО «Ренова-Актив», владеет 49,9%, а остальное - у ООО «Инвенсил» Владимира Скорнякова (бывшего топ-менеджера СУАЛа) и его сына Александра.





В октябре 2018 года ASMP перевела со своего счета в швейцарском банке ING Geneva $212 000 КУМЗ за полученные ранее несколько тонн алюминиевых полуфабрикатов. Поскольку это была долларовая транзакция, деньги сначала поступили на корсчет в американское подразделение Deutsche Bank.





Долларовые переводы в адрес КУМЗ швейцарская компания регулярно совершала раньше, причем, как указано в иске, часто для этого использовались корсчета в Deutsche Bank. Однако на этот раз деньги дальше Deutsche Bank не пошли, и отправителю не вернулись — как выяснится через несколько месяцев, из-за американских санкций в отношении Виктора Вексельберга.





ASMP утверждает, что долгое время Deutsche Bank не объяснял, почему заморозил транзакцию. Лишь в июне 2019 года стало известно, в чем причина. Deutsche Bank объяснил, что у получателя денег, КУМЗ, был открыт счет в Меткомбанке. Этот банк, в свою очередь, более чем на 50% принадлежит Виктору Вексельбергу, приводит позицию банка ASMP в своем иске.





Меткомбанк после введения американских санкций против Вексельберга в апреле прошлого года перестал показывать бизнесмена в списке своих акционеров. Банк России допускает, что банки, в которых есть доля у лиц и компаний, попавших под санкции, могут не раскрывать информацию об этом.





На момент последнего полного раскрытия информации об акционерах Меткомбанка Вексельбергу через ООО «Ренова» в нем принадлежало 9,9%, в списке акционеров также было несколько топ-менеджеров «Реновы» (Евгений Ольховик, Андрей Шторх, Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Ирина Матвеева).





Сейчас на сайте ЦБ раскрываются лишь владельцы 90,1% «Меткомбанка» – это Черемикин, Матвеева, Ольховик, Шторх, Сиволдаев, израильский предприниматель Борис Герц, Андрей Лобанов, Максим Самойлов, Дмитрий Иванов. Доли всех этих акционеров - ниже 10%.





Согласно условиям санкций США, американские граждане, компании и финансовые институты должны исключить любое бизнес-взаимодействие с лицами и компанииями, попавшими в санкционный список SDN. Также запрещено взаимодействовать и с теми структурами, в которых доля подсанкционного бизнесмена или компании превышает 50%.









ASMP указала Deutsche Bank на то, что доля Вексельберга в Меткомбанке на момент транзакции была ниже 50%, однако банк сослался на самостоятельно проведенный due diligence и предложил ASMP получить специальную лицензию на взаимодействие с подсанкционными лицами.





Теперь ASMP указывает, что действия Deutsche Bank принесли ей денежный ущерб и обесценили гудвилл. Точная сумма ущерба, который требует возместить швейцарская компания, пока не ясна – она должна быть определена в ходе судебного разбирательства.





Американское подразделение Deutsche Bank не ответило на запрос Forbes. Так же поступил представитель «Реновы» Андрей Шторх.





Иск может стать хорошим прецедентом, считает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. Успех истца целиком и полностью зависит от возможности доказать, что Меткомбанк не контролировался Вексельбергом на момент сделки, и если он сможет это сделать, то это может дать зеленый свет другим компаниям, связанным с лицами из списка SDN, допускает он.





«Интересно, что истец просит решить вопрос суд присяжных, то есть непрофессиональных юристов. Они должны повлиять на справедливость решения судьи. Вероятность того, что суд займет сторону истца, достаточно высока», — говорит Захаров.





Спор вряд ли создаст прецедент, поскольку вопрос права в части применения санкций достаточно понятен — сложно ожидать, что суд в США опровергнет санкции в принципе, говорит руководитель практики налоговых споров «МЭФ Аудит» Дмитрий Кириллов.





В то же время результат этого спора может стать своего рода мерилом бдительности банков к рисковым с точки зрения санкций операциям, считает юрист.









Банки не впервые реагируют на подсанкционный статус Виктора Вексельберга. Летом прошлого года швейцарские СМИ писали, а источник Forbes в «Ренове» подтверждал, что несколько крупных швейцарских банков (UBS, Credit Suisse, Julius Baer) заблокировали счета Вексельберга примерно на 1 млрд швейцарских франков (чуть более $1 млрд).





Впоследствии Credit Suisse уточнял, что не замораживал активы попавших под санкции россиян, а только реклассифицировал их — из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody).