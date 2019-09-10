Антимонопольная служба РФ заинтересовалась поставкой белорусских троллейбусов
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области РФ приостановило конкурс на поставку троллейбусов для Ростова, организованный городским департаментом транспорта, из-за жалобы одного из участников
В антимонопольную службу обратилось ООО «Торговый Дом Электромаш» с жалобой на неправомерные действия организатора аукциона.
Представители компании считают, что условия аукционной документации не соответствуют нормам законодательства и ограничивают возможности участия в аукционе.
«В документах указывается, что в троллейбусах должна быть независимая подвеска передней оси с двумя пневматическими элементами рукавного типа, при этом ни один из заводов-изготовителей на территории РФ не выпускает такие троллейбусы.
Такая подвеска имеется только у ОАО „УК холдинга „Белкоммунмаш“ (Минск, Беларусь)», — говорится в сообщении.
По мнению заявителя, это требование ограничивает количество участников закупки и противоречит закону «О контрактной системе».
УФАС рассмотрит жалобу торгового дома сегодня, пишет officelife
14:55 10/09/2019
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