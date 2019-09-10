Не сдается: все валюты подешевели под напором белорусского рубля

Доллар и евро дешевеют одновременно уже третий день подряд.





За сегодня стоимость валютной корзины снизилась на 0,23%, но по сравнению с началом месяца она подорожала на 0,46%.





Курс доллара упал на 0,0074 рубля до 2,0915 BYN/USD. Американец подешевел уже пятый раз подряд и оказался на минимуме почти за две недели.





Его суммарные потери составили 0,0275 BYN. Напомним, что ровно неделю назад курс доллара взобрался на максимум за 146 дней (почти 5 месяцев).





Курс евро снизился на 0,0042 BYN до 2,3104 BYN/EUR до минимума за 13 дней.





Курс российского рубля опустился на 0,0054 BYN до 3,1960 BYN/100 RUB и покинул максимум за 39 дней.





На текущий момент только российский рубль находится выше уровня начала месяца.









Россия

Центробанк России уже пятый раз подряд опустил официальный курс доллара. Он снизился на 13 копеек до 65,4393 RUB/USD. Официальный курс евро на завтра снизился всего на 3 копейки до 72,3039 RUB/EUR.





С начала сентября курс доллара в России упал на 1,05 рубля, а курс евро на 1,08 рубля.