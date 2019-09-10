Uh no: белорусский легпром зарабатывает на ответе Маска Лукашенко
Бренд одежды LSTR Adzieńnie оперативно запустил в продажу майки с мемом Uh no. За воскресенье их продано около 100 штук.
А накануне фирменный магазин на Я. Коласа получил дополнительно изготовленную серию из 150 шт женских и мужских моделей маек, в которую добавлены новые цвета: бордовый, оранжевый, синий. Цена за штуку — 35 рублей.
Развивая идею, в производство запустили и одноименные байки с капюшоном. Ценник на байки — 70 рублей. Байки поступят в продажу в среду, 11 сентября.
Как пояснили корреспонденту Office Life в компании, майки и байки шьют в Минске, из дорогой ткани, поэтому и цены на них немного выше, чем в среднем на одежду по рынку.
"Uh no", - так ответил бизнесмен и изобретатель Илон Маск в Twitter на вопрос о том, правда ли, что он подарил машину Tesla Александру Лукашенко, как тот заявил 2 сентября.
"Белорусский партизан"
11:51 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».