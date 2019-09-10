Uh no: белорусский легпром зарабатывает на ответе Маска Лукашенко

А накануне фирменный магазин на Я. Коласа получил дополнительно изготовленную серию из 150 шт женских и мужских моделей маек, в которую добавлены новые цвета: бордовый, оранжевый, синий. Цена за штуку — 35 рублей.









Развивая идею, в производство запустили и одноименные байки с капюшоном. Ценник на байки — 70 рублей. Байки поступят в продажу в среду, 11 сентября.





Как пояснили корреспонденту Office Life в компании, майки и байки шьют в Минске, из дорогой ткани, поэтому и цены на них немного выше, чем в среднем на одежду по рынку.











