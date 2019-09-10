Торговле приготовиться: названы сроки появления залоговой тары





Он также сказал, что проект указа по депозитно-залоговой системе сбора использованной тары уже подготовлен.





Внедрять по этапам

«Что касается системы, планируем внедрять поэтапно. Одномоментно ее, конечно, не запустишь. Но в чем ее преимущество? Это наш доработанный вариант советской залоговой системы. Внедрение потребует тесной взаимосвязи с торговыми сетями», – заявил заместитель премьер-министра в интервью Издательскому дому «Беларусь сегодня».





С помощью инвестора

В Беларуси этот проект планируется реализовать с привлечением опытного в этом вопросе инвестора, добавил Владимир Кухарев.





Все стороны заинтересованы

«Не исключаю, что где-то будем и сами отрабатывать. Да и торговые сети должны понимать, что с введением такой системы население к ним будет чаще ходить», – отметил зампремьера.





«Думаю, что 2-3 года – реальные сроки внедрения депозитно-залоговой системы в стране. Наработки показывают, что заинтересованность есть как у производителей, так и у потребителей», – заявил Владимир Кухарев.









Уход от мини-полигонов для твердых отходов

Заместитель премьер-министра также сообщил, что в Беларуси создадут около 30 региональных полигонов твердых коммунальных отходов.





«Будем уходить от мини-полигонов и переходить на региональные полигоны. Имеется в виду один полигон на несколько районов, который будет располагаться в удобной географической точке», – сказал Владимир Кухарев.

Предусматривается, что плечо подвоза мусора будет максимально коротким. Будет создан весь спектр сортировок.



С участием европейских банков

Межрегиональные полигоны будут строить и с использованием кредитных ресурсов.





«Есть договоренности с европейскими банками по участию в этих проектах. Уже отработан пилотный проект в Червенском и Пуховичском районах. Еще один – Новополоцк – Полоцк – Ушачи. Там тоже будет межрегиональный полигон. Думаю, в следующем году мы их введем», – сообщил Владимир Кухарев.