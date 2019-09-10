Торговле приготовиться: названы сроки появления залоговой тары
В Беларуси реальные сроки внедрения залоговой тары могут составить 2-3 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев.
Он также сказал, что проект указа по депозитно-залоговой системе сбора использованной тары уже подготовлен.
Внедрять по этапам
«Что касается системы, планируем внедрять поэтапно. Одномоментно ее, конечно, не запустишь. Но в чем ее преимущество? Это наш доработанный вариант советской залоговой системы. Внедрение потребует тесной взаимосвязи с торговыми сетями», – заявил заместитель премьер-министра в интервью Издательскому дому «Беларусь сегодня».
С помощью инвестора
В Беларуси этот проект планируется реализовать с привлечением опытного в этом вопросе инвестора, добавил Владимир Кухарев.
Все стороны заинтересованы
«Не исключаю, что где-то будем и сами отрабатывать. Да и торговые сети должны понимать, что с введением такой системы население к ним будет чаще ходить», – отметил зампремьера.
«Думаю, что 2-3 года – реальные сроки внедрения депозитно-залоговой системы в стране. Наработки показывают, что заинтересованность есть как у производителей, так и у потребителей», – заявил Владимир Кухарев.
Уход от мини-полигонов для твердых отходов
Заместитель премьер-министра также сообщил, что в Беларуси создадут около 30 региональных полигонов твердых коммунальных отходов.
«Будем уходить от мини-полигонов и переходить на региональные полигоны. Имеется в виду один полигон на несколько районов, который будет располагаться в удобной географической точке», – сказал Владимир Кухарев.
Предусматривается, что плечо подвоза мусора будет максимально коротким. Будет создан весь спектр сортировок.
С участием европейских банков
Межрегиональные полигоны будут строить и с использованием кредитных ресурсов.
«Есть договоренности с европейскими банками по участию в этих проектах. Уже отработан пилотный проект в Червенском и Пуховичском районах. Еще один – Новополоцк – Полоцк – Ушачи. Там тоже будет межрегиональный полигон. Думаю, в следующем году мы их введем», – сообщил Владимир Кухарев.
Источник: myfin.by
10:36 10/09/2019
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