Машины в РФ подорожают - с нового года серьезно вырастет утильсбор





Как пишет " Коммерсант ", индексацию утилизационного сбора предлагает провести Минпромторг РФ, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного снижения пошлин на ввоз готовых машин в Россию.





Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.





В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте - на 110%.





В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2-4%.









Расчеты еще должны оценить в ФТС, также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта.