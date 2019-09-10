Машины в РФ подорожают - с нового года серьезно вырастет утильсбор
Правительство РФ с 1 января 2020 намерено существенно повысить утилизационный сбор на автомобили, что скажется и на их цене.
Как пишет "Коммерсант", индексацию утилизационного сбора предлагает провести Минпромторг РФ, чтобы сохранить барьер для импорта автомобилей после очередного снижения пошлин на ввоз готовых машин в Россию.
Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.
В среднем ставки сбора, по предварительным расчетам, могут вырасти на 80%, в легковом сегменте - на 110%.
В последний раз утильсбор повышали в 2018 году, что привело к росту цен на автомобили. По оценкам аналитиков, на фоне чувствительности покупателей повышение будет постепенным, на 2-4%.
Расчеты еще должны оценить в ФТС, также нужно учитывать фактор акциза, который рассчитывается от мощности автомобиля (в лошадиных силах), исполняя, как и утильсбор, роль барьера для импорта.
10:08 10/09/2019
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