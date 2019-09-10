Квартирный вопос: жильё в Минске резко подорожало
Спрос на столичные квартиры опять пошел вверх после продолжительного падения. Вместе со спросом растут и цены на фоне снижения количества предложений.
Жилая недвижимость Минска резко пошла вверх во второй половине 2019 года
Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-август 2019 года в Минске было зарегистрировано 9674 сделки по купле-продаже квартир, а также их долей, пишет Ежедневник.
Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было зафиксировано 10921 сделка. Иными словами, в 2019 году рынок просел на 21,5% в сравнению с 2018 годом. Правда, все это происходило в первой половине года, в то время как во второй тенденция резко изменилась - вместо того, чтобы и дальше идти вниз, вдруг пошла вверх.
Так в январе спрос на столичные квартиры, в сравнении с январем 2018 года упал сразу почти на 35%, в феврале рынок просел еще на 30%, в марте упал вниз еще на 27%.
В апреле падение рынка на мгновение остановилось, но с мая опять продолжилось, но уже не так быстро, как ранее. Ситуация кардинально изменилась в июле, когда в сравнении с июлем 2018 года рынок вдруг резко пошел вверх, причем, сразу на 18,5%. Один месяц еще можно было принять за аномальный всплеск, но рост продолжился т в августе. Причем, рост довольно интенсивный, если учесть предыдущее падение. Впрочем, падение это было довольно условным.
Как вел себя рынок столичных квартир, хорошо видно на диаграмме.
Динамика рынка в 2018-2019 годах
Из данных НКА видно, что 2018 год изначально стартовал с довольно высокой базы. Он рост первый квартал, а потом начал быстро падать. В итоге, 2019 году пришлось стартовать с низкой базы и наверстывать упущенное. И если 2018 год закончился практически на том же показателе, на котором и начался, то 2019-й показывает стабильный рост - по итогам августа уже более 62%. Интересно, что этот рост идет в ногу и с ростом цен на столичные квартиры.
За январь-август 2019 года стоимость квадратного метра выросла в Минске на 6% и продолжает расти, поскольку при стабильном увеличении спроса количество предложений на рынке сокращается. С учетом того, что в августе Нацбанк опять снизил ставку рефинансирования, а банки уже анонсировали смягчение условий кредитования, рост стоимости квадратного метра продолжится и дальше вместе с ростом спроса на минские квартиры.
Александр Надишин
09:55 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».