Квартирный вопос: жильё в Минске резко подорожало

Жилая недвижимость Минска резко пошла вверх во второй половине 2019 года

Согласно данным Национального кадастрового агентства, за январь-август 2019 года в Минске было зарегистрировано 9674 сделки по купле-продаже квартир, а также их долей, пишет Ежедневник.





Для сравнения, за аналогичный период 2018 года было зафиксировано 10921 сделка. Иными словами, в 2019 году рынок просел на 21,5% в сравнению с 2018 годом. Правда, все это происходило в первой половине года, в то время как во второй тенденция резко изменилась - вместо того, чтобы и дальше идти вниз, вдруг пошла вверх.





Так в январе спрос на столичные квартиры, в сравнении с январем 2018 года упал сразу почти на 35%, в феврале рынок просел еще на 30%, в марте упал вниз еще на 27%.





В апреле падение рынка на мгновение остановилось, но с мая опять продолжилось, но уже не так быстро, как ранее. Ситуация кардинально изменилась в июле, когда в сравнении с июлем 2018 года рынок вдруг резко пошел вверх, причем, сразу на 18,5%. Один месяц еще можно было принять за аномальный всплеск, но рост продолжился т в августе. Причем, рост довольно интенсивный, если учесть предыдущее падение. Впрочем, падение это было довольно условным.





Как вел себя рынок столичных квартир, хорошо видно на диаграмме.





Динамика рынка в 2018-2019 годах









Из данных НКА видно, что 2018 год изначально стартовал с довольно высокой базы. Он рост первый квартал, а потом начал быстро падать. В итоге, 2019 году пришлось стартовать с низкой базы и наверстывать упущенное. И если 2018 год закончился практически на том же показателе, на котором и начался, то 2019-й показывает стабильный рост - по итогам августа уже более 62%. Интересно, что этот рост идет в ногу и с ростом цен на столичные квартиры.





За январь-август 2019 года стоимость квадратного метра выросла в Минске на 6% и продолжает расти, поскольку при стабильном увеличении спроса количество предложений на рынке сокращается. С учетом того, что в августе Нацбанк опять снизил ставку рефинансирования, а банки уже анонсировали смягчение условий кредитования, рост стоимости квадратного метра продолжится и дальше вместе с ростом спроса на минские квартиры.



