Для того чтобы финансировать Авиационную инспекцию, которая должна появиться до 1 декабря 2019 года, Минфину поручено в этом году «перекинуть» 200 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, которые предусмотрены на Транспортную инспекцию.





Очевидно, что часть этих денег пойдет на зарплаты. Но деньги республиканского бюджета разрешено тратить только на тех сотрудников, которые непосредственно не занимаются инспектированием. А на инспекторов будут тратить деньги из специального авиационного внебюджетного фонда.





Указ гласит, что как расходы, так и доходы этого фонда в 2019 году нужно увеличить на 1,3 млн рублей. Ранее обе суммы были утверждены в размере 26 млн. То есть сейчас будет 27,3 млн. Основной источник поступления финансов в фонд — это дивиденды от компаний, которыми заведует Минтранс. Это, по плану на начало 2019-го, 12,3 млн. Еще 6,54 млн было возложено на частные компании. Оставшиеся 7,16 млн — амортизационные отчисления от авиационных организаций, подчиненных Минтрансу. Видимо, придется увеличить нагрузку на всех этих доноров.









Тратить средства фонда, по состояния на начало 2019-го, хотели следующим образом:





- работы по поддержанию летной годности парка воздушных судов, эксплуатационной годности аэродромов и аэропортов — 300 тыс. рублей;

- создание автоматизированных информационных систем по отраслевым направлениям деятельности — 1,6 млн;

- поддержание в надлежащем состоянии объектов социальной сферы и спортивных сооружений — 300 тыс.;

- приобретение оборудования, транспортных средств, в том числе по договору финансовой аренды (лизинга), выполнение проектно-изыскательских работ по объектам гражданской авиации — 1 млн;

- возмещение собственных средств организаций, направленных на финансирование работ по поддержанию летной годности парка воздушных судов — 200 тыс.;

- погашение кредитов на покупку воздушных судов, оборудования, на строительство (реконструкцию) зданий, инженерных, транспортных коммуникаций и сооружений, их модернизацию, и уплата процентов по этим кредитам — 22,5 млн;

- уплата взносов в Межгосударственный авиационный комитет — 100 тыс.





Напомним, новая инспекция будет подчиняться Департаменту по авиации Минтранса. Она будет контролировать безопасность в гражданской авиации.