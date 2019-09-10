Есть нюанс: о внесении в договор пункта забирать некондиционную нефть

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" после ситуации с "грязной нефтью" будет настаивать на внесении в договор с ПАО "Транснефть" пункта об обязательствах поставщика забирать некондиционную нефть и оплачивать все затраты по ее транспортировке, сообщил генеральный директор компании Олег Борисенко в интервью журналу "Нефтехимия".









"Раньше мы не могли представить ситуацию, что придется возвращать нефть в Российскую Федерацию. Теперь понимаем: это возможно. И чтобы второй раз не садиться за стол переговоров и на протяжении нескольких месяцев не обсуждать, казалось бы, очевидное решение — имею в виду возврат сырья, мы будем настаивать на внесении в договор пункта об обязательствах поставщика забрать некондиционную нефть и оплатить все затраты по ее транспортировке", - сказал Борисенко.





Кроме того, по его мнению, в договоре должны быть прописаны жесткие условия по вопросам корректировки планов транспортировки и возмещению прямого ущерба по выпадающим объемам.





"Сегодня ПАО "Транснефть" может изменять график поставок в одностороннем порядке. Мы считаем, что график транспортировки должен корректироваться по взаимному согласию, а в случае невыполнения объемов на поставщика должен налагаться штраф", - пояснил Борисенко. Он обратил внимание, что именно на таких условиях российский оператор строит свои отношения с производителями нефти: они заказывают определенные объемы транспортировки и сдают нефть по определенному графику. В случае нарушения объемов и сроков производители несут штрафные санкции в размере оплаты транспортировки.





В целом гендиректор отметил, что произошедшая ситуация с поставками "грязной" нефти научила "относиться к качеству нефти по-другому, через призму самых высоких стандартов". "Качество поступающей нефти было данностью, никто не мог предположить, что она вдруг может стать ядовитой, отравленной, непригодной для транспортировки. (…) В данном вопросе взаимоотношения с российскими коллегами строились на доверии, на протяжении десятилетий эта практика не давала сбоев, однако теперь мы будем придерживаться принципа "доверяй, но проверяй", - сказал Борисенко.





Так, на ЛПДС "Мозырь" все испытания по органическим хлоридам уже переведены в разряд приемо-сдаточных, то есть отныне они проводятся не раз в десять дней, а ежесуточно для всех партий нефти. На НПС "Гомель" с 1 августа введено дополнительное рабочее место испытательной лаборатории для оперативного контроля качества нефти, поступающей в нашу страну. Отбор проб осуществляется на границе Республики Беларусь. "Такой мониторинг позволит нам в случае обнаружения некачественной нефти незамедлительно отреагировать и не допустить ее поступления на территорию страны", - рассказал Борисенко.









Белорусская сторона также намерена обсуждать вопрос о внесении изменений в регламент взаимодействия с брянской "Дружбой", которые в первую очередь будут предусматривать право и обязанность остановки транспортировки в случае выхода параметров качества нефти за пределы ГОСТа. "Одновременно мы работаем над созданием современных систем измерения количества и качества нефти на белорусской территории — на границе как с Россией, так и с Польшей. При одобрении концерном "Белнефтехим" готовы приступить к строительству этих узлов учета", - рассказал гендиректор "Гомельтранснефть Дружба".





"Выводы сделаны, они легли в основу проектов регламента и договора по взаимодействию с нашими российскими партнерами", - резюмировал Борисенко.





В конце апреля на нефтепроводе "Дружба" произошел форс-мажор. Так, 18 апреля на Мозырском НПЗ была обнаружена нефть с превышением уровня содержания органических хлоридов. Источник попадания - пункт приема нефти в Самарской области. Транзит нефти в Европу по трубопроводу "Дружба" был приостановлен. С 9 июня восстановлена транспортировка нефти по всем направлениям поставки по нефтепроводу "Дружба".



