Цена нефти Brent превысила 63 доллара

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% и по состоянию на 03.10 по киевскому времени составила 63,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Отметим, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 63 долларов за баррель 1 августа 2019 года.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности и его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман.





По прогнозам экспертов, смена министра в Саудовской Аравии закрепит договоренности ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Это позволит стабилизировать цены на нефть.

Напомним, на прошлой неделе мировые цены на нефть эталонных марок начали стремительный рост на фоне позитивной экономической статистики из Китая.



