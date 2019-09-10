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Цена нефти Brent превысила 63 доллара

В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 63 доллара 1 августа текущего года.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% и по состоянию на 03.10 по киевскому времени составила 63,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
 
Отметим, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 63 долларов за баррель 1 августа 2019 года.
 
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности и его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман. 
 

По прогнозам экспертов, смена министра в Саудовской Аравии закрепит договоренности ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Это позволит стабилизировать цены на нефть.
 
Напомним, на прошлой неделе мировые цены на нефть эталонных марок начали стремительный рост на фоне позитивной экономической статистики из Китая.
korrespondent.net
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