Цена нефти Brent превысила 63 доллара
В последний раз цена нефти этого сорта находилась выше отметки в 63 доллара 1 августа текущего года.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,4% и по состоянию на 03.10 по киевскому времени составила 63,03 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Отметим, в последний раз цена нефти этого сорта находилась выше 63 долларов за баррель 1 августа 2019 года.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех был освобожден от занимаемой должности и его место занял принц Абдель Азиз бен Сальман.
По прогнозам экспертов, смена министра в Саудовской Аравии закрепит договоренности ОПЕК + по сокращению нефтедобычи. Это позволит стабилизировать цены на нефть.
Напомним, на прошлой неделе мировые цены на нефть эталонных марок начали стремительный рост на фоне позитивной экономической статистики из Китая.
08:20 10/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».