На балканский рынок Беларусь пытается «въехать на танке»?

Беларусь до конца 2019 года модернизирует для Сербии четыре истребителя МиГ-29 по «братской цене». Об этом в ходе недавнего визита в Минск заявил президент Сербии Александр Вучич, слова которого приводит сербское издание Informer. В публикации утверждается, что с этими четырьмя МиГ-29 сербские военно-воздушные силы будут самыми мощными в регионе.





Также приводится мнение военно-политического обозревателя белградского издания «Политика» Мирослава Лазанского: «У Беларуси высокоточная техника и механика, она качественно ремонтирует самолеты. У них очень мощная авиация, и их версии МиГов модернизированы до современного уровня. Они улучшат эти четыре МиГ-29 до уровня остальных десяти самолетов, которые у нас есть, за символическую цену».





Модернизируют в Барановичах





Напомню, что четыре МиГ-29 в торжественной обстановке были переданы Сербии 25 февраля в рамках оказания военно-технической помощи.





Как заявил на церемонии передачи председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, выбор сербской стороной в качестве партнера 558-го авиаремонтного завода (Барановичи) отнюдь не случаен. Этот завод имеет большой опыт ремонта, модернизации и комплексной логистической поддержки самолетов типа МиГ-29.





По информации директора предприятия Павла Пинигина, в основном модернизация коснется навигационной системы, частично — системы радиоэлектронной защиты самолетов (а также, по некоторым данным, системы вооружения). Предполагалось, что доработка в Барановичах займет до полутора лет, ремонт и модернизацию оплатит сербская сторона.





Лучше «Тайфуна» и «Рафаля»?





По данным экспертов, в качестве базы программы реновации МиГ-29 для Сербии взята белорусская программа модернизации этих машин. В ней были использованы разработки российского ОКБ «Русская авионика», выполненные во второй половине 90-х годов при создании экспериментальных МиГ-29СМТ. Основные направления этих разработок связаны с совершенствованием существующего и установкой нового бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), значительным расширением номенклатуры вооружения.





В состав бортового вооружения класса «воздух-воздух» МиГ-29БМ (белорусский модернизированный) намечали включить ракеты средней дальности РВВ-АЕ, Р-27ЭР и Р-27ЭТ (БРЭО базового МиГ-29 обеспечивало применение только менее совершенных ракет Р-27Р и Р-27Т, а также ракет ближнего боя Р-73 и Р-60М).





Помимо этого, в состав вооружения белорусской версии МиГа дополнительно предполагалось ввести высокоточные средства поражения класса «воздух — поверхность», в том числе ракеты Х-29Т (ТД), Х-29Л, Х-25МЛ, Х-31П и Х-31А, а также корректируемые бомбы КАБ-500Кр и КАБ-500Л.





Для использования новых видов бортового оружия в радиолокационном прицельном комплексе модернизированного истребителя МиГ-29 был реализован ряд новых режимов работы: обзор земной и водной поверхности с обнаружением одиночных и групповых, точечных и протяженных наземных и надводных радиоконтрастных целей, выдача координат обнаруженных целей для формирования целеуказания и применения управляемого оружия.





Существенно расширяются и возможности навигационного комплекса истребителя. В его состав включаются навигационный вычислитель, приемник спутниковой навигационной системы ГЛОНАСС/NAVSTAR, радиотехническая система ближней навигации, аппаратура навигации и посадки.





Модернизации подлежит и информационно-управляющее поле кабины летчика. Замена устаревшего монохромного телевизионного индикатора на многофункциональный цветной жидкокристаллический позволяет выводить на него в графической форме навигационную, обзорно-прицельную и параметрическую информацию, а также изображение местности и целей, получаемое телевизионными головками самонаведения управляемых ракет и корректируемых бомб.





По оценкам авторов программы модернизации, в результате усовершенствований комплекса оборудования и расширения номенклатуры вооружения боевой потенциал самолета МиГ-29БМ при решении задач класса «воздух — воздух» должен был вырасти по сравнению с серийным МиГ-29 на 80%, а при решении задач класса «воздух — поверхность» — в 4 раза.





Суммарный же боевой потенциал (50% задач «воздух — воздух» и 50% — «воздух — поверхность») модернизированного самолета превышает уровень исходного в 2,9 раза.





При этом (если, опять же, исходить из выкладок разработчиков программы модернизации) белорусский МиГ-29 по своим боевым качествам должен был даже несколько превосходить такие зарубежные истребители, как EF-2000 «Тайфун» (у него коэффициент боевого потенциала относительно серийного МиГ-29 составляет 2,8), «Рафаль» (2,65) и JAS39 «Грипен» (2,05).









При этом, несколько уступая «Еврофайтеру» и «Рафалю» в задачах «воздух — воздух», при поражении наземных (надводных) целей МиГ-29БМ получал безоговорочное преимущество перед западными аналогами.





Плюс «Сателлит»





По информации представителей 558-го авиаремонтного завода, на сербскую версию МиГ-29 дополнительно предполагается устанавливать систему индивидуальной радиотехнической защиты «Сателлит».





Комплекс «Сателлит» разработан на самом предприятии. Он включает бортовую аппаратуру индивидуальной радиотехнической защиты летательных аппаратов от высокоточного радиоуправляемого оружия с активными радиолокационными головками самонаведения (АРГСН) классов «поверхность — воздух» и «воздух — воздух».





По данным разработчика, «Сателлит» с высокой степенью вероятности исключает поражение защищаемого объекта ракетами с АРГСН и автоматически выполняет постановку помех всем атакующим радиолокационным средствам противника (истребители-перехватчики, зенитно-ракетные комплексы).





Таким образом, выводы издания Informer о том, что с получением модернизированных в Беларуси МиГ-29 сербские военно-воздушные силы станут сильнейшими на Балканах, не выглядят большим преувеличением.





«Братская» же цена модернизации может объясняться тем, что таким жестом Минск хочет обеспечить перспективы сбыта других видов продукции, в том числе гражданской.







