В соответствии с процедурой назначения исполнительные директора МВФ проведут встречи с кандидатом. Процесс назначения нового директора-распорядителя планируется завершить как можно раньше и не позднее 4 октября.





5 сентября Исполнительный совет МВФ отменил возрастные ограничения для директора-распорядителя. Раннее на эту должность не могли претендовать кандидаты старше 65 лет. Директору-распорядителю также запрещалось оставаться на посту после 70 лет. Георгиевой исполнилось 66 лет в августе.





Болгарский экономист Кристалина Георгиева работала в Еврокомиссии, была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию и вице-президентом. С 2017 года занимает пост главного исполнительного директора Всемирного банка и сложила свои полномочия на период номинации на пост главы МВФ.









МВФ выбирает нового директора-распорядиля досрочно, после того как этот пост покинула Кристин Лагард в связи с номинацией на пост главы Европейского центрального банка.





Хотя МВФ международная организация, по традиции главу МВФ выбирает Евросоюз, а президента Всемирного банка – США.



