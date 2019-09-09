Кристалина Георгиева оказалась единственным кандидатом на пост главы МВФ
6 сентября завершился процесс выдвижения кандидатов на пост директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ). Единственным кандидатом оказалась болгарка Кристалина Георгиева. Она подтвердила свое желание номинироваться, сообщает пресс-служба МВФ.
В соответствии с процедурой назначения исполнительные директора МВФ проведут встречи с кандидатом. Процесс назначения нового директора-распорядителя планируется завершить как можно раньше и не позднее 4 октября.
5 сентября Исполнительный совет МВФ отменил возрастные ограничения для директора-распорядителя. Раннее на эту должность не могли претендовать кандидаты старше 65 лет. Директору-распорядителю также запрещалось оставаться на посту после 70 лет. Георгиевой исполнилось 66 лет в августе.
Болгарский экономист Кристалина Георгиева работала в Еврокомиссии, была еврокомиссаром по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному реагированию и вице-президентом. С 2017 года занимает пост главного исполнительного директора Всемирного банка и сложила свои полномочия на период номинации на пост главы МВФ.
МВФ выбирает нового директора-распорядиля досрочно, после того как этот пост покинула Кристин Лагард в связи с номинацией на пост главы Европейского центрального банка.
Хотя МВФ международная организация, по традиции главу МВФ выбирает Евросоюз, а президента Всемирного банка – США.
Источник: reform.by
19:48 09/09/2019
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