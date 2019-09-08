Оршанский льнокомбинат потратит на новое оборудование... $2600000
Тендер на закупку нового оборудования ориентировочной стоимостью 2 600 000 долларов США объявило Республиканское унитарное производственно-торговое предприятие «Оршанский льнокомбинат».
Согласно информации о закупке льнокомбинат собирается приобрести 31 прядильную машину для выработки льняной, оческовой пряжи мокрым способом прядения. Таким образом, каждая машина стоит около 84 000 долларов.
Очевидно, новое оборудование закупается для очередного этапа модернизации предприятия, которая проходит под личным контролем Лукашенко.
За предыдущие годы в обновление Оршанского льнокомбината уже вложили 200 000 000 долларов.
Как сообщали «Народные новости Витебска», в начале этого года предприятие закупало линию по производству котонизированного льноволокна ориентировочной стоимостью 3 200 000 евро.
Однако, впоследствии эта закупка была отменена, так как оказалось, что у предприятия нет возможности финансировать приобретение этого оборудования за счет собственных средств.
14:31 09/09/2019
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