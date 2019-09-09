Под угрозой деградации

И хотя результат этих выборов определится не в урнах для голосования, наша власть считает себя обязанной дать электорату прогноз на ближайшие годы и показать радостную перспективу будущего.





В 2005г. и 2010г. таким документом были решения всебелорусских собраний. С треском проваленные.





Уже тогда без труда можно было разглядеть факторы, которые вели к ступору нашу экономику: исчерпание советского наследства как источника финансирования развития, снижение конкурентоспособности экспорта, насыщение нашего главного экспортного рынка - российского.





Уже тогда стало ясно, что «белорусская модель» себя исчерпала. И обвал 2011г. это лишь подтвердил.





В 2015г. президент шел на выборы под лозунгом: «Верьте мне, люди! Не знаю как, не знаю когда, но я выкручусь!».





Программы как таковой вообще не было. А кризис в экономике был. И обозначилось давление России, пожелавшей забрать в 2011г. в обеспечение кредитов наши лучшие предприятия. Правда, ознакомившись с состоянием самих предприятий, от этой идеи россияне отказались.





И ведь выкручивался. Во всяком случае, обвала в экономике и социальной сфере избежать удалось. Но, выбравшись к началу века из обвала начала 90-х, страна остановилась в своем развитии. По крайней мере, в части развития экономики. А выбравшись из обвала, стала лихорадочно прихорашиваться: дороги, дворцы, чемпионаты, олимпиады. И т.д., и т.п. И соседи начали нас стремительно обгонять.





За исключением России. Которая, как и мы, так и не собралась проводить структурные реформы. Потому даже обильное поступление природной ренты не в состоянии обеспечить там экономический рост. Но в России нас стали активно вытеснять с рынка: ниша понадобилась для своих предприятий. Включая сборочные предприятия иностранного капитала.









А мы после 2011г. только лихорадочно пытаемся отбиться от валящихся на нас напастей. Теряя драгоценное время.





Не удосужившись ни разобраться толком в ситуации, ни сформировать хоть какую-нибудь антикризисную программу. Не говоря уже о стратегии. Вот и имеем то, что имеем: колебания темпов роста вблизи нуля, деградацию промышленного потенциала, рост государственных и корпоративных долгов, непрерывно усиливающуюся миграцию, нарастающую угрозу деградации социальной сферы.





Да, правительство Румаса честно пытается заниматься поиском хотя бы направления выхода экономики из тупика. Несмотря на требования президента сохранить любой ценой «белорусскую модель» и заниматься не стратегией, а «вывозом навоза».





Но время упущено, деградация зашла слишком далеко, и реальная программа вывода страны на траекторию развития неизбежно будет содержать моменты, неприемлемые для власти в социальной и внутриполитической сферах.





Да еще и непонятна до конца позиция России, которая не склонна допускать, чтобы положение в Беларуси было хоть в чем-то лучше. А там перспектив выхода из стагнации в существующей экономической модели тоже не просматривается. Вполне вероятен нажим с целью поставить нашу экономику под контроль Кремля. И что принесет этот контроль - совершенно неясно.





Для вывода страны на траекторию развития главной проблемой являются инвестиции. Министр экономики определил нашу потребность в $10-12 млрд ежегодно. Правда, непонятно - зачем? Программы нет.





Накопления в стране пока, с учетом недозаложенной амортизации, отрицательные. Практика инвестирования государством у нас пока не демонстрирует эффективность. Что не инвестиции - провал. Молоко, цемент, деревообработка, АЭС. Далее - везде.





Но ясно, что инвестиции нужны большие. Извне таких ресурсов не получить. Чтобы выбираться на траекторию развития, необходимо взять основные ресурсы внутри страны. А значит - снизить уровень жизни населения и государственные расходы. Да так, что косметическими сокращениями не обойтись, резать придется серьезно.





Второй вопрос - зарплаты. Мы находимся внутри общего рынка труда не только с Россией, но и с ЕС. Главный наш капитал - человеческий. Стоимость рабочей силы диктуем не мы.









Например, по расчетам НИЭИ, при достижении к 2035г. уровня ВВП в $100-120 млрд., средняя зарплата выйдет на уровень $860. А уже сегодня минимальная почасовая ставка в Польше - 20 злотых, что соответствует зарплате $840 в месяц. Пока будем так выбираться - останемся без трудовых ресурсов.





Придется идти на очень большие разрывы в уровне оплаты труда. Ключевые специалисты должны получать зарплату, соизмеримую с уровнем у соседей. Подчеркну: специалисты, а не менеджеры. Которые в наших условиях еще должны доказать, что они - специалисты.





Чем бы ни закончились выборы, эти проблемы все равно придется решать.





Я не большой сторонник демократии, не очень понимаю, как может кандидат в президенты выиграть выборы, обещая снизить уровень жизни ради лучшей жизни в будущем. Нас так часто обманывали, что доверия ему не будет.





А волшебников-популистов уже достаточно, наелись.