Доллар и евро дали задний ход

Валютная корзина дешевеет второй день, а в первые четыре дня предыдущей недели её значение подскочило на 0,91%.





В результате по сравнению с началом сентября валютная корзина подорожала на 0,69%.





Курс доллара упал ещё на 0,0082 рубля до 2,0989 BYN/USD. Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд. Суммарное снижение составило 0,0201 BYN.





Напомним, что в минувший вторник доллар завершил торги на бирже восьмым подряд повышением и оказался на максимуме почти за 5 месяцев.





Курс евро обвалился на 0,0125 BYN до 2,3146 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 7 дней.





Курс российского рубля вырос на 0,0075 BYN до 3,2014 BYN/100 RUB — максимума за 39 дней.





Рубль РФ за последние 9 торговых сессий дорожал 8 раз. Его курс за это время подскочил на 0,0868 BYN.





Итоги первой недели сентября на валютном рынке Беларуси

курс доллара прибавил 0,43%;

курс евро вырос на 0,48%;

курс российского рубля подскочил на 1,15%;

корзина валют подорожала на 0,80%.









Россия

Центробанк РФ существенно укрепил российский рубль к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра упал на 43 копейки до 65,5698 BYN. Официальный курс евро на завтра обвалился на 55 копеек до 72,3300 BYN.