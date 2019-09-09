Доллар и евро дали задний ход
По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник 9 сентября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,11%.
Валютная корзина дешевеет второй день, а в первые четыре дня предыдущей недели её значение подскочило на 0,91%.
В результате по сравнению с началом сентября валютная корзина подорожала на 0,69%.
Курс доллара упал ещё на 0,0082 рубля до 2,0989 BYN/USD. Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд. Суммарное снижение составило 0,0201 BYN.
Напомним, что в минувший вторник доллар завершил торги на бирже восьмым подряд повышением и оказался на максимуме почти за 5 месяцев.
Курс евро обвалился на 0,0125 BYN до 2,3146 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 7 дней.
Курс российского рубля вырос на 0,0075 BYN до 3,2014 BYN/100 RUB — максимума за 39 дней.
Рубль РФ за последние 9 торговых сессий дорожал 8 раз. Его курс за это время подскочил на 0,0868 BYN.
Итоги первой недели сентября на валютном рынке Беларуси
курс доллара прибавил 0,43%;
курс евро вырос на 0,48%;
курс российского рубля подскочил на 1,15%;
корзина валют подорожала на 0,80%.
Россия
Центробанк РФ существенно укрепил российский рубль к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра упал на 43 копейки до 65,5698 BYN. Официальный курс евро на завтра обвалился на 55 копеек до 72,3300 BYN.
Источник: select.by
13:47 09/09/2019
Президент Польши Анджей Дуда не так давно сделал интересное заявление, сравнив Россию со своей страной: «Россия — наш большой сосед, страна с намного большим потенциалом, чем у Польши. За исключением одного — я думаю, что у нас больше смелости, мы более храбрые и способны бороться до конца. Это то, что мы продемонстрировали во Второй мировой войне».