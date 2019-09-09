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Доллар и евро дали задний ход

По итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже в понедельник 9 сентября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,11%.

Валютная корзина дешевеет второй день, а в первые четыре дня предыдущей недели её значение подскочило на 0,91%.

В результате по сравнению с началом сентября валютная корзина подорожала на 0,69%.

Курс доллара упал ещё на 0,0082 рубля до 2,0989 BYN/USD. Доллар подешевел уже четвёртый раз подряд. Суммарное снижение составило 0,0201 BYN.

Напомним, что в минувший вторник доллар завершил торги на бирже восьмым подряд повышением и оказался на максимуме почти за 5 месяцев.

Курс евро обвалился на 0,0125 BYN до 2,3146 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 7 дней.

Курс российского рубля вырос на 0,0075 BYN до 3,2014 BYN/100 RUB — максимума за 39 дней.

Рубль РФ за последние 9 торговых сессий дорожал 8 раз. Его курс за это время подскочил на 0,0868 BYN.

Итоги первой недели сентября на валютном рынке Беларуси

курс доллара прибавил 0,43%;
курс евро вырос на 0,48%;
курс российского рубля подскочил на 1,15%;
корзина валют подорожала на 0,80%.


Россия

Центробанк РФ существенно укрепил российский рубль к доллару и евро. Официальный курс доллара на завтра упал на 43 копейки до 65,5698 BYN. Официальный курс евро на завтра обвалился на 55 копеек до 72,3300 BYN.
Источник: select.by
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